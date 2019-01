La frenesia del mondo moderno non lascia quasi mai spazio a crescite interiori o all’osservazione di ciò che si trova oltre una finestra. Connettersi con la terra e con ciò che offre è di vitale importanza. La salute fisica e mentale trae giovamento quando la mente intraprende un cammino positivo, dove lo stress è quasi assente e tutto sembra meraviglioso.

L’uomo ha bisogno di sentire l’energia emanata dalla natura per determinare meglio il suo ruolo all’interno del creato. Per chi volesse connettersi con essa, ci sono alcuni interessanti modi per farlo. Utilizzandoli, l’equilibrio interiore ne ricaverebbe giovamento.

Camminare a piedi nudi

Sicuramente non consigliabile in autunno e inverno, ma camminare a piedi nudi fuori è un modo fantastico per connettersi con la terra e trovare il proprio equilibrio. Farlo sull’erba fresca e rigogliosa o sulla sabbia calda e setosa è incredibilmente gratificante; aiuta anche a raccogliere alcune delle buone vibrazioni provenienti dalla terra, ritenute ottime per mantenersi in buona salute.

Mangiare più cibi naturali

Uno dei modi migliori per sentirsi in sintonia con la natura è mangiare cibi naturali e biologici. Questa pratica possiede un’ampia gamma di incredibili benefici per la salute che include perdita di peso, sonno migliore, segni di invecchiamento ridotti, meno malattie e persino prevenzione di alcuni tumori. Come bonus aggiuntivo, la maggiore connessione con la terra e una sensazione generale migliore rispetto a quando si consumano cibi elaborati.

Fare yoga

Lo yoga è un modo incredibile per riportare l’equilibrio nella vita ed entrare in contatto con la natura. Praticare lo yoga aiuta a raggiungere quello tra mente, corpo e spirito. Può anche aiutare coloro che cercano di confarsi con la natura, poiché molte delle posizioni yoga derivano dalla essa e dagli animali, e molti esercizi di respirazione incoraggiano la sintonizzazione, il collegamento del corpo e il respiro alla terra.