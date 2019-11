Così il cavo elettrico diventa un elemento di design

Sostituire il cavo elettrico di un lampadario, oppure aggiungere dei punti luce in più o ancora cambiare la disposizione delle luci o applique sono tutti interventi comuni nelle nostre case. Interventi che, spesso, richiedono opere murarie e costi significativi. Sempre più spesso, proprio per evitare di accollarsi questi aggravi, si ricorre a impianti elettrici a vista: ciò significa che i cavi rimangono esposti. Non immaginatevi però effetti antiestetici o risultati improvvisati: oggi, grazie alle tante novità disponibili sul mercato, anche il cavo elettrico può diventare a tutti gli effetti un elemento di design. Per scoprire quali e quanti cavi elettrici originali è possibile adottare per la propria casa – ma anche l’ufficio o gli spazi esterni – basta una visita virtuale a lucefaidate, il grande shop on line di materiale elettrico per uso civile, industriale e professionale. Rivestiti in tessuto, colorati e addirittura fluorescenti, i cavi elettrici di ultima generazione sono la soluzione perfetta per chi cerca estetica, performance e massima sicurezza. Gli impianti esterni (o a vista) sono addirittura scelti da numerosi designer di tutto il mondo: non solo per la loro economicità, ma anche per l’effetto scenografico – si possono infatti creare delle vere e proprie trame sulle pareti – e per la loro facilità nell’essere collegati alle reti domotiche, ormai una realtà nella maggior parte delle case e degli uffici.

Colore protagonista assoluto

Per raggiungere un risultato sorprendente sotto il profilo estetico, architetti e interiore designer consigliano di scegliere cavi colorati. Ad esempio, lucefaidate propone cavi rivestiti in tessuto, ideali anche per creare lampade e lampadari a sospensione davvero particolari. I rivestimenti sono tantissimi, e spaziano dal tessuto intrecciato al PVC fino al tessuto liscio in una vasta gamma di colori (ben 19 le tinte disponibili), compresi i toni fluorescenti, metallici o bicolori. I cavi sono inoltre disponibili in varie sezioni, così da soddisfare ogni esigenza progettuale, e sono prodotti in Italia e con materiali di alta qualità che evitano la formazione di pieghe e antiestetiche gobbe. Naturalmente sono certificati CE, che assicura la massima garanzia di qualità.

Tutto quello che occorre per completare ogni impianto

Ovviamente, anche il cavo elettrico più colorato e particolare – bellissimi quelli in tinte metallizzate, particolarmente eleganti – devono essere completati da tutti gli accessori necessari per creare un impianto perfettamente funzionante ed elegante. Sempre su lucefaidate.it si trovano portalampade di diversi materiali – metallo, ceramica, legno – ma anche punti luce in termoplastico o porcellana, rosoni e gabbie per lampadari, oltre che ganci, adattatori e prese. Insomma, non resta che “accendere” la propria creatività per dare vita a casa propria a un sistema di luci davvero personale.