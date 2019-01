Il Natale è ormai alle porte e, oltre ad iniziare a scegliere i regali per parenti e amici, è tempo di rivolgere l’attenzione alla decorazione natalizie. Ecco alcune idee per quelle fai-da-te e tramite l’utilizzo di materiale riciclato.

Cartoline di Natale riciclate

Ogni anno, dopo Natale, molte famiglie si ritrovano con un’enorme quantità di biglietti natalizi. Invece di cestinarle, si possono riutilizzare per il prossimo Natale. Come? Trasformandole in zigoli colorati per rallegrare la casa.

Globi di neve a tema natalizio

Un globo di neve è spesso sottovalutato, ma è sempre un oggetto interessante per la casa. Creando una versione fai-da-te, si possono cambiare i contenuti per diversi periodi dell’anno. I globi di neve a tema natalizio possono essere fatti in modi diversi. L’interno può comprendere qualsiasi cosa: vecchie decorazioni natalizie, rami di alberi, agrifoglio dal giardino, ecc. Le possibilità sono infinite.

Origami

Decorazioni natalizie fatte con Origami: perché no? Un affascinante design è quello che consiste in soli due pezzi di carta e finisce con una decorazione dall’aspetto incredibilmente professionale, da appendere all’albero o utilizzare come punto focale sulla tavola da pranzo. Dal momento che è fatto di carta, non c’è nulla che impedisca di usarne di qualsiasi tipo destinata ad essere buttata via. Assicurarsi però che non sia troppo fragile, onde evitare di ritrovarsi con delle stelle piuttosto flosce.

Corona di sughero

In quanti si ritrovano dopo le feste con un quantità eccessiva di tappi di sughero per vino? Invece di buttarli, possono essere utilizzati per creare qualcosa, ad esempio, una corona di sughero, la quale combina tutto ciò che piace: è semplice, riutilizza i materiali ed è bella senza essere troppo appariscente.

Alla fine è un progetto che richiede solo un anello di legno o di polistirolo, colla, nastro ed un po’ di pazienza. Per dare un tocco di colore in più, si possono prima dipingere i tappi in diversi colori, possibilmente a tema natalizio.