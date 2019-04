La cannella non è solo un’aggiunta meravigliosa per dare più sapore a biscotti, torte e qualsiasi altro tipo di cibo; per i giardinieri, ad esempio, rappresenta molto di più. Questa spezia può essere utilizzata per aiutare le radici di talee, per impedire ai funghi di uccidere piccole piantine e persino per tenere i parassiti lontani da casa. Una volta che si impara ad usare la polvere di cannella per la salute delle piante, chiunque ci penserà due volte prima di affidarsi a sostanze chimiche aggressive.

I benefici della cannella sulle piante

I benefici della cannella sulle piante sono molto diffusi. Ecco alcuni degli utilizzi più comuni nei giardini:

Cannella per parassiti : problemi con le formiche in casa o nella serra? La cannella è un buon deterrente poiché le formiche non amano camminare dove viene depositata la polvere di cannella. Come agire? Cospargendo di polvere di cannella il percorso che utilizzano le formiche. La cannella non le ucciderà, ma aiuterà a impedire loro di entrare dentro casa.

Cannella come agente radicante : è utile quanto l’acqua di salice o la polvere di radicamento ormonale. Una singola applicazione allo stelo quando si pianta stimolerà la crescita delle radici in quasi tutte le varietà vegetali. Basta versare un cucchiaio su un tovagliolo di carta e arrotolare le estremità staminali umide nella cannella.

Controllo dei fungicida con la cannella : la malattia dei funghi colpisce piccole piantine proprio mentre iniziano a crescere. La cannella aiuterà a prevenire questo problema uccidendoli. Funziona anche con altri problemi legati ai funghi a cui sono esposti tipologie di piante più vecchie.

Per limitare lo sviluppo dei funghi, creare uno spray alla cannella e spruzzarlo sulle piante. Basta mescolare un po’ di cannella in acqua calda e lasciare raffreddare il mix durante la notte. Poi filtrare il liquido attraverso un filtro per caffè e metterlo in un flacone spray. Spruzzare i gambi delle piante colpite e nebulizzare il terriccio in cui ci sono piante che hanno problemi di funghi.