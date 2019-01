Maestoso, bello, amabile. Si possono dire molte simpatiche parole quando si descrivono questi meravigliosi animali così accattivanti. A parte tutte le cose ovvie sui gatti, probabilmente in pochi sanno che è stato dimostrato che questi incredibili animali possiedono poteri curativi. Spesso le loro capacità di guarigione possono avere un effetto positivo sugli esseri umani. Vediamo in che modo.

I gatti rendono felici

Questi piccoli animali amichevoli possono portare quotidianamente gioia pura alle vite umane. Dalle piccole cose che fanno per far sorridere fino ai modi in cui sciolgono il cuore, i gatti hanno la capacità di creare calore interiore. Sentirsi felici rilascia serotonina, necessaria al cervello per offrire gioia nel complesso. Per le persone single, per le vedove o per quelle che vivono da sole, i gatti sono perfetti per lenire quel senso di solitudine.

Il potere delle fusa

Le fusa di un gatto possono fornire capacità di guarigione. Attraverso il loro potere, i gatti possono creare vibrazioni che vanno da 20 a 140 Hz, frequenze note per essere terapeutiche sia per gli stessi felini che per gli essere umani. Esse hanno la capacità di promuovere la salute delle ossa e persino di guarirle.

A ben pensare, i gatti sono stati a lungo considerati come guaritori naturali e con poteri magici; quindi, non c’è da meravigliarsi.

I gatti possono guarire lo stress

Possedere un compagno felino riduce lo stress, che a sua volta riduce la pressione sanguigna. Oltre a questo, coloro che soffrono di emicrania, vicino ad un gatto che fa le fusa, hanno sperimentato un alleviamento del dolore, liberandosi dal forte mal di testa. Inoltre, accarezzare la morbida pelliccia del gatto aiuta a rilassarsi. La mente si riposa e si libera dai vari pensieri.