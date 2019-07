Olio di semi di anguria? Si esiste e possiede alcune proprietà benefiche per la salute in generale. Parliamo di un olio essenziale, estratto appunto dai semi dell’anguria. Una volta essiccati e tostati, i semi vengono sottoposti alla spremitura a freddo e all’estrazione con solvente o anidride carbonica. Usato da secoli in Africa, quest’olio è un rimedio per molti disturbi. Soltanto di recente si è diffuso in altre zone del mondo.

Leggero, dal profumo di nocciola e dal colore giallo chiaro: queste sono le caratteristiche principali dell’olio di semi di anguria. Utilizzato principalmente per la cura della pelle, in alcune zone è anche usato in cucina.

Benefici per la salute

Tra i molti benefici dell’olio di semi di anguria c’è la capacità di idratare la pelle, di disintossicare il corpo, di ridurre le condizioni infiammatorie, di eliminare l’acne, i segni dell’invecchiamento precoce e rafforzare i capelli.

Cura della pelle

Insieme a vari minerali, antiossidanti e acidi grassi insaturi come l’acido oleico, omega 3 e 6 e varie vitamine, l’olio di semi di anguria è ottimo per idratare la pelle secca.

Elimina i segni dell’invecchiamento

Grazie alla discreta quantità di antiossidanti, tra cui composti fenolici, licopene e carotenoidi, questo olio è in grado di ridurre la comparsa di rughe, macchie legate all’età e imperfezioni.

Proprietà anti-infiammatorie

Applicando l’olio di semi di anguria sulle aree infiammate (psoriasi, rosacea, eczema o acne), l’irritazione scema rapidamente. Inoltre, può curare qualsiasi tipo di infezione sottostante che causa l’infiammazione.

Disintossicante

L’uso topico o interno dell’olio di semi di anguria aiuta a disintossicare il corpo, eliminando i pori e stimolando la funzione del fegato, mantenendo il corpo libero da tossine dentro e fuori. E’ anche un ottimo diuretico, cosa che aiuta ulteriormente a ridurre le tossine nel corpo.

Cura dei capelli

La lucentezza dei capelli migliora se l’olio di semi di anguria viene applicato su di essi. Inoltre, viene anche ridotta l’infiammazione del cuoio capelluto e vengono rafforzate le ciocche, grazie agli alti livelli di vitamina E e antiossidanti.