Creare salviettine per neonati fatte in casa non solo richiede pochi minuti di lavoro, ma fa risparmiare denaro e inquina di meno. Si possono fare con un panno, quindi riutilizzabili, o con carta assorbente se l’urgenza è quella di avere più pezzi usa e getta.

Ecco come fare: prendere un rotolo di carta da cucina e tagliarlo a metà (larghezza) usando un coltello affilato. Gli asciugamani di carta economici e sottili si strapperanno facilmente. Il consiglio è quello di creare salviettine per 1/2 giro alla volta.

Creare salviettine per bambini fatte in casa

Occorrente:

1/2 rotolo : 1 tazza di acqua, 1 cucchiaio di detergente per bambini, shampoo o scaglie di sapone, ½ o 1 cucchiaio di olio per bambini o olio d’oliva (preferibilmente biologico).

: 1 tazza di acqua, 1 cucchiaio di detergente per bambini, shampoo o scaglie di sapone, ½ o 1 cucchiaio di olio per bambini o olio d’oliva (preferibilmente biologico). 1/2 rotoli : 2 tazze di acqua, 2 cucchiai di detergente per bambini, shampoo o scaglie di sapone, 1 o 2 cucchiai di olio per bambini o olio d’oliva (preferibilmente biologico).

Tutti i detergenti utilizzati devono avere poche sostanze chimiche all’interno.

Indicazioni:

Mescolare tutti gli ingredienti liquidi insieme.

Mettere i tovaglioli di carta in una grande ciotola e versare il liquido miscelato sulla parte superiore dei tovaglioli di carta.

Lasciare impregnare la miscela per circa 10 minuti.

Capovolgere gli asciugamani di carta e lasciarli riposare per altri 10 minuti.

Estrarre il nucleo centrale; le salviette si apriranno nel mezzo del rotolo.

Conservare le salviettine in un sacchetto di plastica di dimensioni adeguate, un contenitore di plastica con coperchio o riutilizzare un vecchio contenitore per salviette monouso.

L’obiettivo è ancora più rivolto al minor inquinamento possibile? Provare a creare salviettine con pannolini di stoffa. Basta impregnare pezzi di flanella, vecchi pannolini di stoffa o strofinacci nella suddetta miscela, arrotolarli e riporli in un contenitore, un sacchetto di plastica o uno contenitore per salviette fatto in casa.