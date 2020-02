Antonella Elia si scaglia contro il Grande Fratello Vip minacciando di lasciare il reality. Poi aggiunge: “se resto è per i soldi”, video.

Antonella Elia è sicuramente una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip 2020. L’ex valletta di Mike Bongiorno, infatti, sta litigando con tutti. Nelle ultime ore ha discusso pesantemente prima con Patrick Ray Pugliese e con Licia Nunez. Durante la puntata, la Elia si è scagliata nuovamente contro Patrick e, durante l’interruzione del collegamento con Alfonso Signorini, si è lasciata andare ad un amaro sfogo.

“Perché sono venuta al Grande Fratello? Io non ci volevo venire. La verità è che sono qui per i soldi. Solo per questo non varco la porta rossa e me ne vado” ha detto tra le lacrime. Poi, durante il collegamento con Signorini, ha aggiunto: “Mi usate per fare ascolti. Permettete a queste persone di trattarmi così per gli ascolti”.

Il direttore del settimanale Chi, però, ha prontamente replicato: “Non è colpa nostra se sei così, non ti diamo mica un copione da recitare…”. Dopo il caso della presunta bestemmia, spunta quello della Elia. Ma quanto guadagnano i concorrenti? Nelle scorse edizioni, ogni vip ha percepito un cachet in base al proprio livello di popolarità. Secondo alcune indiscrezioni, ad esempio, Lory Del Santo avrebbe percepito 100mila euro mentre nella seconda edizione, il più pagato sarebbe stato Cristiano Malgioglio.



Oltre al cachet, inoltre, ogni concorrente riceve un compenso in base ai giorni trascorsi nella casa. Nelle scorse edizioni, ad esempio, alcuni dei nomi più popolari come Lory Del Santo, Eleonora Giorgi, Ivan Cattaneo e Francesco Monte avrebbero ricevuto una somma che andava da un minimo di 5 mila a un massimo di 10 mila euro a settimana.

Probabilmente, i compensi dei concorrenti dell’edizione 2020 sono uguali a quelli degli anni scorsi. Antonella Elia, dunque, avrà ricevuto uno dei cachet più alti?