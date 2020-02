Elisabetta Canalis in spiaggia, in costume è favolosa – FOTO

Elisabetta Canalis si gode le spiagge della California, l’ex velina sempre più bella: in costume è ancora uno schianto

Qui in Italia, ci vorrà ancora diverso tempo prima del ritorno della bella stagione e per poter tornare sulle spiagge. Un problema che Elisabetta Canalis non si pone: dall’altra parte del mondo, dove lei si trova, a Los Angeles, le belle giornate sono già la regola. L’ex velina ha ormai superato i 40 anni, ma per lei il tempo sembra non passare mai. Anzi, più trascorrono gli anni e più la sua bellezza e il suo fascino aumentano. La splendida sarda ha postato, sul suo profilo Instagram, uno scatto in cui la si vede in spiaggia, in costume. Sappiamo che le piace, da sempre, tenersi in forma, ma il suo fisico non ha davvero nulla da invidiare a quello di ragazze anche molto più giovani. La foto in bikini ce la restituisce in tutta la sua sensualità, intramontabile.