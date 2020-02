Melissa Satta, bollente sotto la doccia – FOTO

L’ex velina, su Instagram, bella e sensuale come non mai: lo scatto sotto la doccia fa davvero girare la testa

Tra le bellezze che non ci stancheremmo mai di ammirare, sui social e in particolare su Instagram, c’è di certo Melissa Satta. Entrata di prepotenza nel cuore degli italiani fin da quando era una velina di Striscia la Notizia, la showgirl e modella è da allora sulla cresta dell’onda e non accenna a scenderne. Del resto, la sua bellezza e sensualità se possibile sono andate crescendo col passare degli anni. E gli scatti sul suo profilo, ogni volta, lasciano senza fiato gli ammiratori. Una delle ultime foto è letteralmente da capogiro, con Melissa che ha augurato ai suoi followers ‘buon weekend’, mettendosi in mostra sotto la doccia. La posa in bikini, particolarmente provocante, permette di ammirarne le curve a dir poco perfette. “Io così a fine anno non ci arrivo!”, il commento esilarante di uno dei suoi fan, che spiega bene la sensazione che si ha ad osservarla.