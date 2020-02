Miriam Leone | a letto senza niente addosso | FOTO

La bellissima Miriam Leone brilla di luce propria su Instagram. Ogni foto è piena di sensualità, uno scatto la mostra a letto senza indumenti.

Avete visto quanto è bella Miriam Leone? La Miss Italia 2008 riempie di scatti fantastici il suoi profilo personale Instagram, per la gioia di tutti i fans. Ogni giorno arriva un nuovo post pregno di sensualità e di femminilità. E gli ammiratori della 34enne siciliana si innamorano sempre più di lei. La splendida catanese si è fatta apprezzare nella serie televisiva ‘1994’, e nelle sue due precedenti stagioni ‘1992’ e ‘1993’. Lì Miriam Leone ha sfoggiato tutte le proprie doti di donna con un fisico da urlo e con uno sguardo capace di fare impazzire chiunque. Ed il personaggio personaggio da lei interpretato – la showgirl Veronica Castello, spegiudicatissima ed intenzionata a fare di tutto per raggiungere fama e successo nel bel mezzo dell’Italia di Tangentopoli – è riuscito a conquistare tutti. Il prossimo appuntamento con Miriam sarà nei panni di Eva Kant per la trasposizione cinematografica di ‘Diabolik’. Ed anche lì sarà bellissima e più femme fatale che mai..

LEGGI ANCHE –> Gemma Galgani | “L’ho fatto 3 volte nel backstage di Uomini e Donne”

Miriam Leone, lei è uno splendore senza pari

LEGGI ANCHE –> Aereo sbagliato | guardate la faccia della hostess | VIDEO