Caterina Balivo, prossima a compiere 40 anni, si confessa ai microfoni del settimanale Oggi confessando di non essere più corteggiata.

Mamma, moglie e donna in carriera: Caterina Balivo ha una vita piena, serena e felice eppure il traguardo dei 40 anni che compirà il prossimo il 21 febbraio comincia a farsi sentire. La conduttrice che, dal lunedì al venerdì, alle 14 su Raiuno conduce la trasmissione Vieni da me si è lasciata andare ai microfoni del settimanale Oggi facendo un bilancio di tutto quello che le è accaduto sia nella vita privata che professionale.

Caterina Balivo compie 40 anni: “non mi fila più nessuno e la cosa mi dà fastidio”

Caterina Balivo è felicemente sposata con Guido Maria Brera che l’ha resa mamma di Guido Alberto e Cora. Come tutte le donne, però, anche alla conduttrice piace ricevere complimenti. Eppure, la Balivo confessa di non avere più corteggiatori.

«Non mi fila nessuno e la cosa mi dà pure fastidio – racconta la conduttrice al settimanale Oggi -. Vorrei capire se è paura di mio marito o se sono diventata un cesso». A rassicurare la Balivo, nella puntata di Vieni da me del 19 febbraio, ci ha pensato Andrea Delogu, moglie di Francesco Montanari che è stato ospite della trasmissione per presentare la seconda stagione de Il cacciatore, in onda in prima serata su Raidue dal 19 febbraio.

La Delogu del marito, dopo aver ammesso di essere molto gelosa, ha dichiarato: “Prima di venire in studio da te, Caterina, Francesco mi ha detto che sei la più bella dopo la sottoscritta”.

La Balivo, inoltre, al settimanale Oggi, ha confessato di volere il terzo figlio: «Non posso fare bilanci perché sono un’irrequieta. Vivo qui, ma vorrei essere altrove. Ho un lavoro e vorrei fare qualcosa di diverso. Sono mamma di due figli e desidero il terzo… Un altro figlio sarebbe bellissimo, lo farei domani. Ma significherebbe ancora una volta inseguire il tempo, lavorare sugli equilibri familiari. Sarebbe ancora mettere da parte mio marito e con Cora, la piccola, siamo appena usciti dallo tsunami del secondo figlio. Sarebbe anche togliere attenzioni ai bambini che ho. Su questo tema, cuore e testa sono in conflitto e a vincere è la testa, perché ho un marito che dice no», ha concluso.