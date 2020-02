Futuro Icardi, la mossa dell’Inter: Juventus e Wanda Nara spiazzati

Futuro Icardi, in bilico il destino dell’attaccante argentino ora al Psg: l’Inter coglie di sorpresa la Juventus e Wanda Nara

Mauro Icardi è tornato al gol dopo un digiuno di qualche settimana con il Psg, ma nonostante il suo innegabile contributo (19 le reti finora realizzate) i parigini non sembrano così sicuri di volerlo riscattare dall’Inter. Il prezzo fissato dai nerazzurri per l’attaccante argentino è di circa 70 milioni di euro, una cifra importante, forse anche troppo, anche per una squadra con grandi disponibilità economiche come quella francese. E così, il futuro dell’attaccante argentino torna decisamente in bilico. Wanda Nara, moglie e agente del giocatore, ha dei piani, che però potrebbero subire delle modifiche, stando alle notizie sulle ultime mosse da parte dell’Inter, in arrivo dalla Spagna.

Secondo ‘Diario Gol’, infatti, ci sarebbe su Icardi l’inserimento del Real Madrid. In particolare, i Blancos avrebbero già preso contatti con Marotta, ad interista. La trattativa potrebbe decollare con l’inserimento di una contropartita tecnica. Inter, in particolare, interessata a uno tra Jovic e Modric, al cui cartellino aggiungere un conguaglio economico. Una mossa a sorpresa, che ha spiazzato Wanda Nara, che starebbe da tempo pensando ad un trasferimento a Torino, sponda Juventus. Il ritorno in Italia, nelle vicinanze di Milano, sarebbe sicuramente un’ipotesi gradita per la showgirl per conciliare al meglio impegni lavorativi e familiari. E i campioni d’Italia da tempo hanno messo gli occhi sull’attaccante. Ma del resto l’Inter non può permettersi certo di rinforzare gli storici e diretti concorrenti. Il passaggio di Icardi in bianconero verrà scongiurato con tutte le proprie forze dai dirigenti nerazzurri.

