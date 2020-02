Georgina Rodriguez, quanti soldi riceve da Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, riceve una ‘dote’ mensile piuttosto generosa dal portoghese: ecco le cifre

Tra le ‘wags’ più apprezzate del nostro calcio, e del calcio in generale, occupa un posto speciale sicuramente Georgina Rodriguez. La modella e showgirl argentina, compagna del fuoriclasse della Juventus, Cristiano Ronaldo, è una donna di bellezza e sensualità conclamate, ormai diventata una star anche nei nostri stadi e nei social network anche alle nostre latitudini. Non per caso, è stata una delle vallette designate dell’ultimo Festival di Sanremo. Sempre più followers la seguono su Instagram e del resto, vista la sua avvenenza, non è difficile innamorarsene. Ronaldo è decisamente un uomo fortunato.

Riguardo Georgina e la sua partecipazione al Festival, ha sicuramente destato l’attenzione dell’opinione pubblica la sua decisione di destinare il cachet incassato a Sanremo a favore dell’ospedale Regina Margherita di Torino. Del resto, agi ed entrate economiche non le mancano. ‘Telecinco’, in Spagna, ha provato a fare chiarezza sulle sue finanze, svelando particolari davvero molto interessanti. Secondo la tv iberica infatti, la 26enne riceverebbe ogni mese per le sue spese e per quelle familiari, per accudire i figli, tra i 50mila e i 100mila euro da Cristiano Ronaldo. Cifre notevoli, cui aggiungere 8mila euro per ogni post su Instagram pubblicato per le aziende di cui è testimonial. Inoltre, per rilasciare un’intervista, Georgina chiederebbe addirittura 100mila euro.

