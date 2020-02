Gratta e Vinci fortunato: vinti 500mila euro in tabaccheria

Gratta e Vinci fortunato a Firenze. Vinti in una tabaccheria ben 500mila euro. E’ accaduto in una rivendita di via Baracca

La fortuna bacia Firenze. Si spera sia qualcuno che davvero ne abbia bisogno. Una grattata e via, 500mila euro in tasca al fortunato vincitore. E’ accaduto a via Baracca, in una rivendita di tabacchi. Via Baracca: vinti 500.000 euro con un “Gratta e Vinci” Tutto per tutto. Il biglietto è stato acquistato nel punto vendita di Fernanda Manetti: “Siamo contenti per il vincitore e speriamo che chi ha vinto ne abbia realmente bisogno!” dichiara la titolare. “Difficile dire chi possa essere il vincitore, abbiamo tanti clienti fissi ma c’è anche molto passaggio”. Vi aspettate qualcosa? “Speriamo dai”

Gratta e vinci fortunato, a Firenze non è la prima per Firenze non è la prima volta.

In riva all’Arno sono fortunati, spesso gira bene con i Gratta e Vinci. In città è stata realizzata una vincita da 500 mila euro lo scorso giugno con il biglietto “Nuovo 100X”. Il biglietto è stato acquistato nel punto vendita di Michele Larturo. E’ quanto annunciato in un comunicato di Lottomatica. “Non so chi sia il fortunato vincitore di una somma così importante. E’ la prima volta che viene realizzata una vincita di questa portata nel nostro punto vendita. Penso che se un giorno capitasse a me di aggiudicarmi un premio così importante, per prima cosa realizzerei il progetto di acquistare una casa”. Ha dichiarato al tempo il titolare del punto vendita di via il Prato. A marzo furono addirittura 5 milioni vinti. Il biglietto in quel caso fu il Miliardario Maxi è stato acquistato nel punto vendita di via Nazionale. “Non è la prima volta che viene realizzata una grande vincita nel nostro punto vendita. Non conosco il vincitore, ma se potessi incontrarlo gli raccomanderei di fare buon uso di questa fortuna! Se vincessi io un premio così importante, comprerei una nuova casa, farei un lunghissimo viaggio con la mia famiglia, sicuramente farei regali ad amici e familiari e investirei buona parte del denaro in una nuova attività”, disse il titolare del punto vendita “Giochi e giornali”.

