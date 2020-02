Martina Colombari, la foto con la mamma: sono due gocce d’acqua

Martina Colombari era appena una ragazzina quando nel 1991 vinse il titolo di Miss Italia, e quello è stato sicuramente il suo trampolino di lancio per una carriera ricca di soddisfazioni. Ad oggi è una delle attrici italiane più amate di sempre, ha avuto e continua ad avere una carriera intensa ed importante, collezionando momenti e ruoli che l’hanno resa l’attrice che è oggi. Oltre ad essere particolarmente talentuosa, è sicuramente anche e ancora bellissima. Ha un fisico scolpito dalle ore e ore che passa in palestra, non salta un solo giorno di allenamento e segue una rigorosa alimentazione, che non le permette quasi mai di cedere ai piaceri della gola.

Martina è sposata da più di quindici anni con Alessandro, padre del loro figlio Achille che spesso vediamo sul suo profilo social. Dopo tutti questi anni di matrimonio è innamorata come il primo giorno, ma Alessandro e Achille non sono gli unici due a godere delle sue attenzioni.

Martina è cresciuta con i suoi genitori, mamma Delfina e papà Maurizio. La mamma è bellissima proprio come la figlia, ma non le ha trasmesso soltanto la sua bellezza. Martina, infatti, ha raccontato spesso di quanto i genitori siano stati importanti per lei. Maurizio e Delfina sono sempre in prima linea per la figlia e l’hanno sostenuta sempre, in ogni momento della sua carriera.