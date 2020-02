Neonata stuprata di 5 mesi è stata trovata morta in India: la piccola sarebbe stata violentata dal cugino durante un matrimonio.

Una storia aggiacciante arriva dall’India dove una neonata di cinque mesi è morta dopo aver subito un presunto abuso da parte del cugino durante un matrimonio. A riportare l’orribile notizia è il Times of India.

Neonata stuprata morta dopo un abuso: arrestato il cugino

Come riporta Fanpage che richiama la notizia pubblicata dal Times of India, durante un ricevimento nuziale, un trentenne avrebbe abusato di una neonata di cinque mesi che sarebbe morta in seguito. La piccola era tra le braccia della madre, zia del presunto stupratore. Il 30enne avrebbe così chiesto alla donna di poter tenere per un po’ la bambina.

Il giovane, tuttavia, si sarebbe allontanato dalla sala in cui si stavano svolgendo i festeggiamenti facendo perdere le proprie tracce. Dopo due ore di totale assenza, i genitori della piccola, allarmati, hanno lanciato l’allarme. Un gruppo di ricerca ha così trovato il corpo della piccola sul prato della location. Al suo fianco c’era proprio il trentenne che, inizialmente, sarebbe riuscito a fuggire. La polizia, però, ha lo ha arrestato il giorno successivo.

I genitori, sotto choc, hanno portato d’urgenza la figlia d’urgenza al Policlinico di Vivekananda. In seguito, la bambina è stata trasferita al centro traumatologico KGMU dove ne è stato dichiarato il decesso. Secondo il Times of India, Sarvashresth Tripathi, vice commissario di polizia, ha fatto sapere che il padre della bambina ha presentato denuncia contro il nipote per rapimento, stupro e omicidio nei confronti del nipote.

Una storia agghiacciante e che ha fatto il giro del mondo scatenando la dura reazione dell’opinione pubblica contro un gesto crudele nei confronti di un essere innocente strappato all’amore dei genitori che non riescono ancora a capire come sia potuto accadere.