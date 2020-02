Catturato ragno pericoloso in Italia | Fa venire una lunga erezione e uccide

È sbarcato in Italia il ‘Phoneutria nigriventer‘, questo il nome scientifico del ragno delle banane, un aracnide noto per il suo morso che fa venire una lunga erezione e poi uccide

Nei giorni scorsi è stato catturato a Gioia Tauro il ‘Phoneutria nigriventer‘, nome scientifico con cui è più comunemente noto il ragno delle banane. Come è facile immaginare, l’aracnide in questione è stato trovato nascosto all’interno di un casco di banane proveniente da una nave giunta dal Brasile. Ad individuarlo e prenderlo è stato un ispettore doganale.

Quest’ultimo c’è riuscito grazie all’utilizzo di due bicchieri di plastica e un pezzo di scotch. Stiamo parlando di un ragno che appartiene alla famiglia Ctenidae. È conosciuto anche con il nome di ragno vagabondo brasiliano. L’aracnide è piuttosto celebre per il fatto di essere molto aggressivo e velenoso. Per via di queste sue caratteristiche è stato inserito ai primi posti per quanto riguarda la pericolosità per l’uomo.

Il ragno delle banane risulta infatti essere letale nel 2-3% dei casi. Inoltre il suo morso causa anche il priapismo, vale a dire un’erezione lunga e dolorosa. Per quanto riguarda l’esemplare trovato e catturato in Italia, il personale del porto ha immediatamente provveduto a contattare la Sanità marittima.

Sul posto è giunto il fitopatologo Nicola Cuccomarino che ha preso in consegna il ragno ed ha confermato l’identificazione della specie mettendolo in quarantena. Si è trattato di un caso che ha avuto particolare eco. Infatti si è sottolineata l’esigenza di avere maggiori norme per quanto riguarda l’apertura dei container nei porti. Oltre a questo, si è richiesta una maggiore attrezzatura per gli operatori al fine di affrontare in piena sicurezza casi di questo genere.

