Ambra Angiolini, libro segreto sui problemi alimentari? “E’ una malattia vera, va raccontata”, aveva detto a Verissimo, video.

Ambra Angiolini, diventata una delle attrici più amate dal pubblico e più apprezzate dagli addetti ai lavori, sarebbe pronta a scrivere un libro sui problemi alimentari. L’indiscrezione arriva dal settimanale Chi secondo il quale il titolo del libro dovrebbe essere “In-Fame”. Un modo per lanciare un messaggio importante da parte della Angiolini che ha già parlato dei suoi problemi alimentarsi in diverse interviste.

Ambra Angiolini: “ho sofferto di bulimia per un po’. E’ una malattia vera, va raccontata”

Ambra Angiolini, è pronta a raccontare i problemi alimentari con cui ha dovuto fare i conti in un libro? “Momento di silenzio per Ambra Angiolini, che sta dedicando questo periodo alla scrittura”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, che aggiunge: “In gran segreto è di prossima uscita un libro importante per la sua vita in cui parlerà dei problemi di salute, legati all’alimentazione, che hanno segnato un periodo importante della sua adolescenza. Il titolo infatti sarà In-Fame”.

Leggi anche—>Miriam Leone | a letto senza niente addosso | FOTO

Ai microfoni di Verissimo, la Angiolini che oggi è una donna serena e felice, con due splendidi figli nato dal suo rapporto finito con Francesco Renga e innamorata di Massimiliano Allegri, aveva parlato così dei suoi problemi alimentari: “Ho fatto tante campagne contro la bulimia perché ho avuto questo problema per un po’ di tempo. È una fame d’amore che devi colmare, che non va condivisa con tutti ma va raccontata una volta guariti, perché ci sono tante persone che hanno bisogno di capire che si può superare. Bisogna cercare il proprio cibo, che non è quello reale ma è un cibo diverso. È una malattia vera e una società che impone un solo modello è una società che consegna questa malattia agli adolescenti e alle persone più fragili”.