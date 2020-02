Beautiful, che fine ha fatto Ridge? Ronn Moss dopo l’incidente – FOTO

Se parliamo di Beautiful, dopo tutti questi anni ci viene ancora automatico pensare a Ridge. Ronn Moss, l’attore che ha ricoperto il ruolo di Ridge per venticinque anni, ha confessato poco tempo fa tutti i suoi sogni realizzati e sfumati. A Domenica In da Mara Venier ha raccontato che dopo l’incidente ha dovuto lasciare per forza il set perché non riusciva più a memorizzare le battute, non era più adatto per questo tipo di lavoro. Il successo di questa soap opera è noto a tutti: è arrivata in Italia il 4 giugno 1990, trasmessa su Canale 5 e infine su Rete 4. Il motivo di così tanto clamore è soprattutto per il personaggio di Ridge, che ha fatto appassionare tutti.

Tra l’altro Ronn ha dichiarato di essersi annoiato troppe volte nel recitare questa parte per tanto tempo. L’ha vissuta in lungo ed in largo e capace di fargli collezionare tantissimi momenti che si porterà dietro per tutta la vita. Inoltre il suo più grande rammarico è quello di non essere riuscito a recitare per grandi registi, come ad esempio Spielberg e Allan. Piangere sul latte versato però non serve più. Comunque vadano le cose, Ronn ricorderà sempre con un sorriso questi venticinque anni sul set della soap opera che lo ha accompagnato per così tanto tempo. L’amato Ridge Forrester si trova attualmente in giro per l’Italia con la sua band, ma non è tutto perché non ha mai davvero abbandonato il campo della recitazione. Oltre la musica, l’attore è alle prese con una nuova pellicola dal titolo Surprise Trip. Si tratta di una commedia romantica che verrà interamente girata in Puglia e che uscirà nell’arco del 2020.