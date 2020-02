Scopriamo chi è Bruno Barbieri, 58 anni di età, famoso chef stellato internazionale nonché giudice di MasterChef 9 edizione 2020

Chef Bruno Barbieri è presente con Antonio Cannavacciulo e Giorgio Locatelli in MasterChef 9 edizione 2020, in onda da stasera, giovedì 20 febbraio. In questo articolo però ci concretiamo su Bruno Barbieri, la sua vita privata e la carriera, l’età, l’altezza, se ha una moglie o figli, dove è nato e cresciuto ecc.

Bruno Barbieri età, anni, altezza, moglie e figli, data di nascita

Bruno Barbieri altezza: alto 171 cm;

Bruno Barbieri data di nascita: nato il 12 gennaio 1962;

Bruno Barbieri dove è nato: a Medicina, provincia di Bologna;

Bruno Barbieri moglie non è sposato;

Bruno Barbieri figli non ha figli.

Chi è Bruno Barbieri? Biografia, carriera e famiglia

Chi è Bruno Barbieri? Bruno Barbieri è uno chef di fama internazionale con all’attivo 7 stelle Michelin, famoso personaggio tv e ristoratore italiano.

La famiglia di Bruno Barbieri: ha nonna, madre e due sorelle, il padre, invece, lo ha conosciuto solo da adulto. La carriera di Bruno Barbieri in cucina comincia anni Settanta, negli Stati Uniti. Diplomato alla scuola alberghiera di Bologna, Bruno Barbieri inizia a cucinare nel 1979 come terzo cuoco sulle navi da crociera. Torna poi a cucinare in Italia nei ristoranti della riviera romagnola come chef di partita.

Barbieri alla Locanda Solarola di Castelguelfo fa guadagnare al ristorante 2 stelle Michelin per due anni di fila. Negli anni ’90 guadagna ulteriori 2 stelle Michelin con il ristorante Il Trigabolo di Argenta. Guadagna 1 stella Michelin anche nel ristorante Grotta di Brisighella, in provincia di Ravenna. Apre poi il ristorante Arquade, in provincia di Verona, che guadagna 2 stelle Michelin e tre forchette del Gambero Rosso. In totale chef Barbieri ha 7 stelle Michelin, in testa in Italia con Gualtiero Marchesi:

2 stelle Trigabolo (Argenta) dal 1980 al 1990,

1 stella Grotta di Brisighella dal 1994 al 1995,

2 stelle Locanda Solarola dal 1996 al 2000,

2 stelle ristorante Arquade – Relais Chateaux Villa del Quar dal 2001 al 2011, in tutto 7 stelle Michelin.

Bruno Barbieri programmi tv e libri

Bruno Barbieri programmi tv:

Bruno Barbieri dal 2011 uno dei giudici di Masterchef Italia ;

dal 2013 giudice anche Masterchef Italia Junior ;

dal 2017 giudice di Mastercef Celebrity ;

dal 2018 Masterchef All Stars .

dal 2018 alla conduzione del programma tv 4 Hotel.

Dal 6 gennaio 2020 Cuochi d’Italia – Il Campionato del mondo su TV8.

Bruno Barbieri libri:

Domani sarà più buono. Da ogni piatto possono nascere nuove ricette (Mondadori Electa, 2019);

Cerco sapori in Piazza Grande (2015);

Via Emilia, via da casa, Rizzoli editore (2014);

Pasta al forno e gratin, Bibliotheca Culinaria (2012);

Tajine senza frontiere, Bibliotheca Culinaria (2010);

Ripieni di bontà, Bibliotheca Culinaria (2009);

Cipolle buone da far piangere, Bibliotheca Culinaria (2009);

Fuori dal guscio, Bibliotheca Culinaria (2008);

Polpette che passione!, Bibliotheca Culinaria (2008);

Squisitamente senza glutine, Bibliotheca Culinaria (2007);

Mangiare da cani, Editrice Compositori (2006);

L’uva nel piatto, Bibliotheca Culinaria (2006);

Tegami, Biblioteca Culinaria (2005)

