Bugo e Morgan, pace in tv dopo il fattaccio del Festival di Sanremo 2020? La risposta a Marco Castoldi: “semmai in privato”, video.

Bugo e Morgan sono stati sicuramente i protagonisti del Festival di Sanremo 2020 al punto che il testo della canzone Sincero cambiato da Morgan è diventato virale. Ospite di Live – Non è la D’Urso, Marco Castoldi ha aperto le porte alla possibilità di fare pace con Bugo. “Sei primo in classifica, sono felice per te. E’ bello vederti felice. Hai avuto quello che volevi no? Adesso, se tu chiedi scusa a Sergio Endrigo io chiedo scusa a te”, ha detto Morgan all’interno della trasmissione di Barbara D’Urso.

La risposta di Bugo all’appello di Morgan è arrivata durante l’intervista al programma radiofonico “Un giorno da pecora”.

«Semmai succederà avverrà in via privata. Vi posso dire che ora non ho intenzione di farla, la cosa è stata grande, non basta certo andare in tv e dire ‘Bugo voglio rivederti’. Io non sono un ragazzino…» – ha detto Bugo a Un Giorno da Pecora.

“Io ho fatto solo due apparizioni per cantare la mia canzone, da Mara Venier, non è nel mio carattere. Se le cose vanno risolte, se mai le risolverò, lo farò in privato – ha aggiunto ancora a Rai Radio1 – ma ora non ne ho nessuna intenzione. Non si può andare in tv dopo pochi giorni a dire facciamo pace se chiedi scusa a Sergio Endrigo: non devo chiedere scusa ad Endrigo, che non è un patrimonio di Morgan ma dell’umanità. Chiedere una cosa così dopo dieci giorni la trovo una cosa imbarazzante”.