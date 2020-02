La delusione per i fan: un famoso attore non si lava i capelli

Il famoso attore ha deluso le sue fan dichiarando di non lavarsi i capelli perchè a suo dire si puliscono da soli. Un colpo al cuore per le fan

Robert Pattinson, eletto uomo più bello del mondo, nasconde un segreto svelato di recente che ha lasciato trafitti i cuori delle fan. L’attore ha dichiarato, durante un’intervista di qualche tempo fa, di non volersi mai lavare i capelli: “Non è necessario farlo sempre, si puliscono da soli. Un sacco di persone mi dicono che profumo come un pastello di cera“. Una triste verità per le sostenitrici soprattutto dell’attore. Mentre corri ad odorarne uno per ricordarti com’è, il 33enne ha continuato con una battuta sul fatto di “essere di cera”: “Sì, come se fossi imbalsamato”.

Come si sente il famoso attore

Robert Pattinson è stato da poco eletto l’uomo più bello del mondo secondo uno studio scientifico e nell’intervista ha parlato anche di com’è essere definito super sexy: “È strano – ha risposto – Non ho mai cercato ruoli per ragazzi carini, perché sono sempre stato in imbarazzo quando si tratta di incontrare persone”. Ma il destino aveva altri piani: “Il mio ruolo in Harry Potter era un ragazzo dal bell’aspetto, ed è stato scioccante quanto è stato facile agguantarlo. Poi in Twilight, (Edward) è bello, bello, bello. Quando sono andato all’audizione, avevo appena fatto un lavoro per cui mi avevano tinto i capelli di nero, ma si vedeva la ricrescita, e mi ero fatto la ceretta su tutto il corpo. Poi ci sono stati alcuni mesi in cui bevevo birra tutto il giorno, quindi avevo questo corpo paffuto e senza peli”.”Dopo che ho fatto Twilight, un mio amico mi ha detto: ‘Fai delle pose ininterrottamente’. E io: ‘Ma cosa dici, sto solo qui in piedi e nessuno pensava che fossi bello, due anni fa!”.

Leggi anche > Sophia Loren, la casa da sogno in cui ha abitato