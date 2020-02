Gabriel Garko e Gabriele Rossi, amicizia interrotta? Video

Gabriel Garko e Gabriele Rossi, amicizia interrotta? Il settimanale Chi mostra l’incontro tra i due attori in un bar di Roma, video.

Secondo alcuni rumors, Gabriel Garko e Gabriele Rossi avrebbero interrotto i loro rapporti. In realtà, il settimanale Chi mostra le immagini del loro incontro avvenuto in un bar di Roma il giorno di San Valentino.

“I due sono incontrati per passare insieme il 14 febbraio e forse anche per allontanare quelle nubi che sembravano essersi addensate sulla loro amicizia. Da parecchi mesi i due erano inseparabili, anche sui social, ma poi c’è stato un black out. Proprio quando Chi, poco tempo fa, aveva sorpreso Rossi a Milano in compagnia di Lorenzo Licitra, il vincitore di X Factor 11. Rossi e il cantante avevano trascorso nella città lombarda due giorni, ma…”, scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Tra Garko e Gabriele Rossi, però, sarebbe tornato il sereno come si legge ancora su Chi: “Ma ora le foto raccontano che tra Garko e Rossi è tornato il sereno: come testimonia il mazzetto di mimosa che si sono scambiati in segno di ritrovata amicizia”.