George Clooney avrebbe un problema con peti, flatulenze e rumori molesti: l’ex governante dell’attore di Hollywood svela tutto.

George Clooney è uno degli attori dy Hollywood più amati dai fans nel mondo e più apprezzati dagli addetti ai lavori. Dopo aver conquistato il successo mondiale interpretando il dottor Ross in E.R. – Medici in prima linea, ha recitato in tantissimi film di successo. Clonney deve la propria fama non solo al suo indiscutibile talento artistico, ma anche alla sua eleganza. Eppure, secondo l’ex governante, tra le mura domestiche, Clooney sarebbe solito lasciarsi andare a peti e flatulenze.

George Clooney, peti e flatulenze tra le mura domestiche: parla l’ex governante

Anche i divi di Hollywood sono persone normali e come tali possono fare peti e flatulenze come tutti quanti. Tuttavia, il racconto dell’ex governante che ha fatto il giro del mondo, ha sconvolto i fans dell’attore. Stando a quanto raccontato dall’ex governante, infatti, Clooney si lascerebbe andare a peti, flatulenze e rumori molesti pochi signorili. Sarà vero?

Nel frattempo, l’attore continua ad essere al centro del gossip per il matrimonio con Amal. I due sono genitori di due gemelli e con il loro amore hanno fatto sognare il mondo. La bellissima Amal è stata l’unica che è riuscita a conquistare il cuore dell’attore convincendolo a rinunciare alla sua vita da celibe per sposarsi e mettere su famiglia.

Eppure, secondo alcuni rumors mai confermati, i due vivrebbero sì sotto lo stesso tetto, ma da separati in casa. Cosa ci sarà di vero? Clooney e Amal sono davvero separati in casa o si tratta di semplici voci? La coppia, considerata una delle più belle del dorato mondo di Hollywood, tace preferendo non commentare le numerosi voci di gossip sulla propria vita privata e mettendo al primo posto il bene dei figli