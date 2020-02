Masterchef e i guadagni di Antonino Cannavacciuolo

Antonino Cannavacciuolo è sicuramente uno degli chef più amati d’Italia e della televisione. Grazie alla fama raggiunta con Masterchef e i vari programmi che lo hanno visto assoluto protagonista, ad oggi può dire che la sua cucina lo ha portato veramente lontano. Oltre ad averlo portato nelle cucine migliori di tutto il mondo, è arrivato anche sul piccolo schermo, dove su Real Time lo vediamo spesso deliziarci con i suoi piatti. Arrivato da Napoli giovanissimo, aprì un ristorante sul lago d’Orta e gli affari gli andarono bene, sempre meglio. Ha raccontato spesso di aver rinunciato alla propria terra, il che è stato ciò che gli ha causato maggiore dolore. Ha lavorato tantissimo fin da bambino, tutto ciò che ha oggi lo ha guadagnato col sudore della fronte. Da bambino lavorava tantissimo, per ore e ore senza ottenere un compenso, perché suo padre diceva che doveva stare sul campo ad imparare. Farlo per amore, non per soldi. Adesso però si sta prendendo tantissime soddisfazioni riscattando una vita di rinunce e sacrifici.

Antonino Cannavacciuolo ha tantissime attività, per non parlare del suo lavoro in televisione. In particolar modo con Masterchef, che gli fa fruttare un discreto conto in banca. Che dire, è lecito domandarsi quanto guadagni uno chef di successo come lui: stando a quanto riporta il web, Antonino con sua moglie è titolare della società Capri che incassa circa 9,9 milioni di euro all’anno, con un incremento di circa il 25% negli ultimi anni. Oltre alla ristorazione, c’è da contare anche il lavoro che fa in televisione come chef.