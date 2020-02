Attenzione a questi numeri di telefono! Dietro potrebbe esserci una truffa

Ricevere telefonate indesiderate è cosa abbastanza comune, a volte però queste chiamate potrebbero nascondere una truffa: i numeri di telefono a cui a non rispondere mai!

Molto spesso ci arrivano delle telefonate da numeri di telefono che non conosciamo. Alcuni di essi con prefissi non della nostra provincia. Altre volte invece da numeri di cellulare che non abbiamo in rubrica. Il più delle volte si tratta di chiamate da parte di call center che indubbiamente infastidiscono molti di noi. Attenzione però ad un altro genere di telefonate indesiderate perché a volte, oltre a giungere nei momenti più inopportuni facendoci perdere tempo, potrebbero nascondere delle insidie davvero importanti.

Stiamo parlando di vere e proprie truffe telefoniche (da parte quindi NON di call center legali, ma criminali). Queste possono finire per svuotare il nostro credito telefonico residuo, intestarci abbonamenti o cambi di gestori (di telefono, di energia elettrica, di gas o di acqua ecc…) che non desideriamo. Il tutto magari inducendoci a comunicare loro dati sensibili che potrebbero essere utilizzati in un secondo momento per scopi non sempre leciti, facendoci dunque passare pure dei guai.

Truffe telefoniche, la truffa che proviene da numeri di telefono della Tunisia!

Ecco dunque il motivo per cui si dovrebbe sempre fare attenzione al numero di telefono che ci sta chiamando. Ovviamente non possiamo avere in mente tutti i “numeri di telefono truffa”. Per questo esistono delle applicazioni apposite sia per smartphone Android che per iPhone che compiono tale lavoro per noi. Questo genere di app, facilmente reperibili sia su Google Play che su App Store, ci segnalano quando ci arrivano delle chiamate da numeri a noi ignoti che potrebbero telefonarci non per proporci offerte, ma per secondi fini.

Discorso applicazioni a parte, si deve sempre stare attenti alle telefonate che potrebbero giungerci da numeri stranieri, in particolar modo dalla Tunisia. A meno che non abbiate amici, parenti o conoscenti in questo Paese africano, non rispondete mai da numeri che abbiano come prefisso “+21“. Si tratta infatti delle cosiddette “telefonate mute“. Si tratterebbe di quelle chiamate che dopo uno, massimo due squilli, riattaccano. In questo modo molte persone, soprattutto anziane, sono indotte a telefonare di nuovo. Facendo così però vi verranno addebitati molti euro sia per il fatto che chiamerete all’estero che perché si tratta di numeri a pagamento e dunque molto costosi. Tenete quindi gli occhi sempre ben attenti a chi vi sta chiamando.

