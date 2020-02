Cattivo odore nei vestiti: 5 semplici metodi per eliminarli

Ci sono dei cattivi odori persistenti che proprio non ne vogliono sapere di abbandonare i nostri vestiti. Non c’è verso, per quanto proviamo a lavarli e a lavarli e a lavarli ancora, restano lì, più insistenti che mai. Nessun detersivo e ammorbidente riesce a mandarli via. Una situazione del genere può verificarsi se non tiriamo fuori i vestiti abbastanza in fretta dalla lavatrice, o quando per asciugarsi ci mettono troppo tempo. In commercio ci sono prodotti adatti a questo, ma si tratta di miscugli pieni di chimica. Per fortuna però, allo stesso scopo si possono preparare i casa dei prodotti del tutto naturali, che aiutano a liberarci dei cattivi odori senza spendere troppi soldi.

Conad, richiamo alimentare: ritirati i bastoncini di un noto marchio –> LEGGI QUI

Bicarbonato di sodio e aceto.

La coppia bicarbonato di sodio-aceto bianco non solo ci aiuta a togliere il cattivo odore dai vestiti, ma toglie anche le macchie e non maltratta i tessuti delicati. Ti servono: un quarto di tazza di bicarbonato e una tazza di aceto bianco. Mischi in un recipiente fondo e poi spruzzi la soluzione sugli indumenti. Far asciugare in un posto ventilato.

2. Sacchetti di riso

Vanno benissimo per togliere il cattivo odore quando gli armadi fanno della muffa. Il riso assorbe l’umidità. Servono 5 cucchiai di riso, 6 gocce di olio essenziale di lavanda e dei sacchettini di tela.

3. Succo di limone e sale marino.

Aggiungere un succo naturale di limone e di sale marino al detersivo. Basterà immergere i capi per una ventina di minuti e poi sciacquare.

4. Infuso di lavanda.

Servono due tazze d’acqua e sei cucchiai di lavanda. Scaldare l’acqua e una volta bollita aggiungere la lavanda. Cuocere per alti tre minuti a fuoco basso e mettere i vestiti vicino alla pentola.

5. Aceto di mele e limone.

La coppia aceto di mele-succo di limone va aggiunta al normale ciclo di lavaggio dei vestiti.