Radiazioni e smartphone: l’elenco dei dispositivi più pericolosi

Uno studio del Federal Office for Radiation Protection ha permesso di capire quali smartphone, in termini di radiazioni e tasso di assorbimento specifico, risultino più pericolosi.

Il Federal Office for Radiation Protection, l’ufficio federale tedesco per la radioprotezione, ha stilato un elenco preciso e dettagliato di smartphone e dispositivi in base al Sar (Specific Absorption Rate). Vale a dire il tasso di assorbimento specifico che misurerebbe in Watt per chilogrammo (W / kg) l’energia elettromagnetica assorbita dal corpo quando viene esposto ad un campo elettromagnetico a radiofrequenza (RF). L’elenco è disponibile sul sito dell’ufficio con sede principale a Salzgitter.

Leggi anche —> Tumore al cervello, lo studio: “Abbiamo trovato una chiave d’accesso”

Radiazioni e smartphone: l’elenco dei device più e meno pericolosi stilato dal Federal Office for Radiation Protection tedesco

Quello delle radiazioni emanate dagli smartphone e assorbite dal nostro corpo è un tema molto discusso negli ultimi anni. In primo luogo a seguito del boom dei device che, ormai, fanno parte della quotidianità della maggior parte della popolazione mondiale.

Ed è proprio di questo che si occupa da tempo il Federal Office for Radiation Protection, l’ufficio federale tedesco per la radioprotezione il quale ha stilato un elenco dei dispositivi in base al Sar Specific Absorption Rate. Vale a dire il tasso di assorbimento specifico. Questo tasso misura, in Watt per chilogrammo (W / kg), l’energia elettromagnetica assorbita dal corpo quando viene esposto ad un campo elettromagnetico a radiofrequenza (RF).

Orbene, nel caso degli smartphone, la maggior parte di questa energia, come scrive l’ufficio, viene assorbita dalla testa. Per tali ragioni i produttori di device devono far sì che il Sar di un dispositivo non superi i 2 Watt per chilogrammo. La redazione Tecnoandroid, specializzata in tecnologia, ha effettuato una scrematura della lista pubblicata dal Federal Office for Radiation Protection, selezionando i dispositivi più noti e suddividendoli in base alla pericolosità:

Gli smartphone meno pericolosi (0,207 W/kg – 0,45 W/kg):

Motorola Moto G7 – 0,45 W/kg Wiko View 2 – 0,43 W/kg Razer Phone – 0,42 W/kg Samsung Galaxy Note 9 (Exynos) – 0,381 W/kg LG V30 – 0,375 W/kg ASUS ZenFone Max Pro (M2) – 0,347 W/kg Samsung Galaxy S8 – 0,32 W/kg Samsung Galaxy J4+ – 0,32 W/kg ZTE Blade V9 – 0,32 W/kg LG V40 ThinQ – 0,318 W/kg Samsung Galaxy J6+ – 0,31 W/kg ZTE Blade A610 – 0,31 W/kg Motorola Moto G5 Plus – 0,30 W/kg Motorola Moto Z – 0,30 W/kg Samsung Galaxy S9+ – 0,29 W/kg Wiko View 2 Go – 0,287 W/kg Essential PH-1 – 0,28 W/kg LG Q6/Q6+ – 0,28 W/kg HTC U11 Life – 0,28 W/kg Samsung Galaxy S8+ – 0,26 W/kg Galaxy S7 edge – 0,26 W/kg Samsung Galaxy A8 – 0,24 W/kg LG G7 – 0,24 W/kg LG G6 – 0,235 W/kg Nokia 6 – 0,207 W/kg Samsung Galaxy Note 8 – 0,173 w/kg ZTE Axon Elite – 0,17 W/kg

Gli smartphone mediamente pericolosi (0,508 W/kg – 0,99 W/kg)

Apple iPhone 8 Plus – 0,99 W/kg Huawei Mate 20 – 0,99 W/kg Google Pixel 2 XL – 0,98 W/kg Xiaomi Mi8 Pro – 0,969 W/kg Xiaomi Mi A2 – 0,963 W/kg Huawei P10 – 0,96 W/kg Huawei Mate 20 Pro – 0,96 W/kg Google Pixel 2 – 0,93 W/kg Huawei P10 Plus – 0,89 W/kg Huawei P10 Lite – 0,89 W/kg Sony Xperia XZ – 0,870 W/kg Apple iPhone X – 0,87 W/kg Huawei Mate 10 Pro – 0,87 W/kg ” ” P Smart 2019 – 0,83 W/kg ” ” P20 – 0,76 W/kg ” ” P20 Lite – 0,75 W/kg Xiaomi Mi8 Lite – 0,749 W/kg LG G5 – 0,737 W/kg Huawei P20 Pro – 0,73 W/kg Apple iPhone SE – 0,720 W/kg Sony Xperia X – 0,720 W/kg Nokia 8 – 0,711 W/kg HTC U11+ – 0,63 W/kg Honor 10 Lite – 0,6 W/kg Redmi Note 7 – 0,591 W/kg ASUS ZenFone Zoom S – 0,588 W/kg Xiaomi Mi A2 Lite – 0,547 W/kg Motorola Moto G7 Plus – 0,542 W/kg Pocophone F1 – 0,537 W/kg Samsung Galaxy S10+– 0,516 W/kg Nokia 8.1 – 0,514 W/kg Razer Phone 2 – 0,508 W/kg

Gli smartphone molto pericolosi (1,08 W/kg – 1,75 W/kg)

Xiaomi Mi A1 – 1,75 W/kg OnePlus 5T – 1,68 W/kg Huawei Mate 9 – 1,64 W/kg Xiaomi Mi Max 3 – 1,58 W/kg OnePlus 6T – 1,55 W/kg HTC U12 Life – 1,48 W/kg Honor 8 – 1,5 W/kg Huawei P9 Plus – 1,48 W/kg Motorola Moto Z2 Play – 1,455 W/kg Xiaomi Mi Mix 3 – 1,45 W/kg Huawei GX8 – 1,44 W/kg ” ” P9 – 1,43 W/kg ” ” Nova Plus – 1,41 W/kg Google Pixel 3 XL – 1,39 W/kg OnePlus 5 – 1,39 W/kg Xiaomi Mi9– 1,389 W/kg Apple iPhone 7 – 1,38 W/kg Huawei P9 Lite – 1,38 W/kg Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36 W/kg HTC Desire 12/12+ – 1,34 W/kg Google Pixel 3 – 1,33 W/kg OnePlus 6 – 1,33 W/kg Apple iPhone 8 – 1,32 W/kg Xiaomi Redmi Note 5 – 1,29 W/kg ZTE Axon 7 Mini – 1,29 W/kg BlackBerry DTEK60 – 1,28 W/kg Honor 9 – 1,26 W/kg Apple iPhone 7 Plus – 1,24 W/kg Sony Xperia XZ Premium – 1,21 W/kg Honor 5C – 1,14 W/kg Sony Xperia X Compact – 1,08 W/kg

I valori Sar: la differenziazione in base all’utilizzo dello smartphone

L’Ufficio federale per la radioprotezione (BfS) raccoglie regolarmente i valori SAR dei telefoni cellulari disponibili in commercio, ma nell’elenco sono presenti anche quelli ormai fuori produzione. Inoltre i valori di Sar, per alcuni modelli, sono disponibili anche in base a due utilizzi: quando il telefono si trova vicino all’orecchio durante una chiamata e quando si trasporta in tasca. Quest’ultima differenziazione è dettata in conformità con le norme di misurazione europee EN 62209-1 e EN 62209-2. I valori sopra riportati dalla redazione TecnoAndoid, fanno riferimento al Sar durante l’utilizzo di uno smartphone vicino all’orecchio per una chiamata (EN 62209-1).

Leggi anche —> Sindrome di Asperger: i personaggi famosi che ne sono affetti