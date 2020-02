Sabrina Salerno, lo scatto provoca i fan su Instagram – FOTO

Sabrina Salerno sempre più scatenata, la cantante e soubrette fa impazzire i suoi followers con uno scatto accattivante

51 anni, quasi 52, e non sentirli affatto, anzi. Sabrina Salerno è sempre più scatenata e sta riscoprendo letteralmente una seconda giovinezza. La cantante e showgirl è sempre più sexy nonostante il tempo che passa e ha conquistato tutti con la sua apparizione al Festival di Sanremo. Mai state in discussione le sue doti canore, la sua bellezza è ancora più sorprendente oggi rispetto a quanto non fosse una volta. Il suo seguito social è davvero elevatissimo e del resto, con le foto da lei postate sul suo profilo Instagram, non c’è affatto da sorprendersi.

LEGGI ANCHE >>> Serena Enardu, curve esagerate davanti e dietro – FOTO

Sabrina, sul web, è una vera e propria star. Scatti provocanti e forme da capogiro sono il suo biglietto da visita e in una delle ultime foto, addirittura, si è proprio superata. Postato, in particolare, uno scatto amarcord, probabilmente risalente ai primi anni ’90. Si vede una Sabrina molto più giovane indossare dei pantaloni e una camicia di jeans, al di sotto della quale c’è un seducente corpetto rosso che a malapena ne contiene le forme. Ma non è finita qui: Sabrina guarda ammiccando maliziosamente all’obiettivo e con la mano fa per sbottonarsi il pantalone. Una posa che fa davvero volare l’immaginazione…

LEGGI ANCHE >>> Antonella Mosetti, esagerata senza veli – FOTO