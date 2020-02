Serena Enardu, curve esagerate davanti e dietro – FOTO

Serena Enardu, uscita da poco dal Grande Fratello Vip, sui social è molto seguita e apprezzata: forme da urlo per la 42enne sarda

Ha fatto molto discutere il suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Un ingresso fortemente voluto da Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne, per tentare la riappacificazione con il cantante Pago, suo ex fidanzato. I due avevano interrotto la loro relazione lo scorso anno, dopo la partecipazione a Temptation Island, a causa dei dubbi di lei, che si era fatta ammaliare da uno dei tentatori del programma. La riappacificazione non può dirsi, forse, pienamente compiuta, ma il gesto di Serena è stato forte e ha fatto breccia nel cuore di Pago. Non senza qualche difficoltà, i due stanno provando a ritrovare la serenità di un tempo. Ora Serena è stata eliminata dal programma, non senza polemiche, ma aspetterà il suo amato all’esterno della casa di Cinecittà.

Si attende con particolare ansia, da parte dei suoi followers più accaniti, il ritorno di Serena sui social e nello specifico su Instagram. La bella sarda ha 42 anni, ma davvero non li dimostra, a giudicare dai numerosi scatti sensuali e seducenti postati a getto continuo. Non sono mancate nel corso dell’estate foto davvero accattivanti, in cui Serena si è mostrata davvero in forma smagliante. Di seguito, potete averne una prova, con due foto che la immortalano per quanto concerne il lato A e quello B. In entrambi i casi, curve praticamente perfette e da far girare la testa.

