Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: il matrimonio si farà? Dopo le voci su una cerimonia segreta, poi smentita da Alberto Dandolo, ecco cosa sta accadendo.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si sposeranno? Il matrimonio tra il figlio del Cavaliere e la conduttrice di Verissimo, ci sarà? Domande a cui, per il momento, non c’è ancora una risposta. Berlusconi Jr e la Toffanin formano una delle coppie più stabili e affiatate del mondo dello show business. Insieme da tantissimi anni e genitori di due bambini, Sovia Valentina e Lorenzo Mattia, non sarebbero ancora pronti per convolare a giuste nozze.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: il matrimonio può aspettare

Felici e innamorati, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi formano già una famiglia. La coppia, per il momento, non sentirebbe l’esigenza di pronunciare il fatidico sì. Eppure, nell’ultimo periodo, sul web, erano circolati rumors su un matrimonio segreto tra la conduttrice e Pier Silvio Berlusconi. A smentire tutto, però, è stato successivamente Alberto Dandolo sul settimanale Oggi:

“Negli ultimi giorni si è parlato di un matrimonio segreto tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Oggi è in grado di confermarvi che non ci sono nozze già celebrate o in vista tra i due. Silvia e Pier Silvio infatti si amano alla follia ma, al momento, non hanno alcuna intenzione di contrattualizzare la loro relazione”.

Niente fiori d’arancio, dunque, per la coppia? La Toffanin che ha compiuto da poso 40 anni come Caterina Balivo che li compie il 21 febbraio e che ha confessato di non essere più corteggiata, dunque, in attesa di ricevere la fatidica proposta di matrimonio, si consola con le dolci parole che le ha dedicato Michelle Hunziker sui social:

“Cara Silvia,

Ci siamo conosciute quando eravamo ragazzine.

Abbiamo tante cose che ci legano da anni… come il nostro Frank e la nostra piccola grande Graziellina…sono tanti anni ormai che camminiamo insieme, ognuna con la sua personalità e i suoi spazi.

Ti ricordi quanto eravamo curiose e piene di sogni? Avevamo deciso di realizzarci, eravamo determinate e come dico sempre alle mie figlie: avevamo tanta tanta ”fame”! Fame di studiare, di evolvere e comprendere quale fosse il nostro posto nel mondo del lavoro.

È arrivato il momento di farti i complimenti… hai seminato davvero bene Silvia. Ti sei dedicata anima e corpo al tuo programma, non hai MAI smesso di studiare e tutto questo in un elegantissimo silenzio e con grande personalità.

Sono fiera di te, fiera e felice di vederti dove sei oggi come una sorella.

Avanti tutta!! Ti voglio bene”.