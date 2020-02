Skullbreaker Challenge, allarme per il pericoloso gioco social “rompicranio”

Si chiama Skullbreaker Challenge ed è un gioco molto pericoloso e negli ultimi giorni diventato di moda tra i giovanissimi sui social network

C’è preoccupazione tra i genitori per il gioco chiamato Skullbreaker challenge. Stiamo parlando di un “giochino” che letteralmente significa “Sfida spaccacranio” o “Sfida rompitesta“, che dirsi voglia. Già il nome sarebbe più che sufficiente per mettere in allarme padri e madri ed entrando nei particolari la situazione non cambia, anzi. Si tratta di un gioco molto pericoloso che si è diffuso tra i ragazzini sui social network, in particolar modo su Tik Tok. A effettivamente cosa è il Skullbreaker Challenge? Il giochino vede di solito tre giovani ragazzi in linea. Tutti e tre saltano. A un certo punto però i due ai lati scalciano in maniera violenta verso le gambe della persona in mezzo che viene colpita. Quest’ultima cade quindi a terra orizzontalmente senza modo di riuscire a contenere la caduta. Le conseguenze sono ben immaginabili, visto che subire i maggiori danni è soprattutto la testa. Possono avvenire delle commozioni cerebrali, così come distorsioni cervicali o fratture del cranio.

Skullbreaker Challenge, genitori in allarme: già due bambini rimasti feriti

In breve tempo questa notizia, oltre ad essersi diffusa tra giovanissimi, è diventata di dominio pubblico anche tra i genitori. Esistono infatti delle catene di Sant’Antonio su WhatsApp che hanno informato molti padri e madri, a volte però non in maniera corretta. Citando un articolo scritto in lingua spagnola, si parla spesso di due bambini deceduti. Fortunatamente però così non sarebbe avvenuto. Due giovanissimi sarebbero stati effettivamente coinvolti rimanendo però solo feriti. Un caso di questo genere sarebbe avvenuto a Miami, mentre un altro in Venezuela. ‘Telemundo‘ parla di una ragazza di 16 anni, studentessa alla South Dade High School di Honesty che, ingannata, sarebbe stata convinta a partecipare al gioco in questione facendosi filmare da alcuni compagni di classe. La ragazza è rimasta ferita alla testa e ad alcune parti del corpo a causa della violenta caduta. La madre, ovviamente scioccata da quando accaduto, ha intentato una causa al consiglio scolastico e ritirato la figlia dalla scuola. Il timore maggiore tra i genitori è che possa diffondersi il pericolo emulazione e che alla fine qualcuno possa davvero perdere la vita per colpa di questo “giochino”.

