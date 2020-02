Sophia Loren oggi | guardate le case da sogno in cui ha abitato

Le abitazioni in cui Sophia Loren ha abitato fino ad oggi: l’amatissima attrice ha dimorato in appartamenti e ville da incanto.

Lei è tra le personalità più amate di sempre in Italia: Sophia Loren oggi, a 85 anni, conserva ancora il fascino e la grazia che l’hanno resa famosa in gioventù. La sua carriera è ben nota, con una filmografia lunga ed illustre a partire dagli esordi sin da quando era molto giovane. Lei ha vissuto una vita intera accanto a Carlo Ponti, il marito che la incontrò quando Sophia Loren aveva solamente 15 anni. Fino a quando non è diventata maggiorenne, la loro relazione è rimasta per ovvi motivi nascosta agli occhi di tutti. Poi nel 1957 si sono sposati, 7 anni dopo il loro incontro. Sofia Villani Scicolone all’anagrafe, ha origini agrigentine da parte di padre e napoletane di Pozzuoli per parte di madre.

Sophia Loren oggi, tutte le sue splendide case

Lei è nata a Roma il 20 settembre 1934. I suoi genitori non si sono mai sposati a causa della volontà del papà di lei di non voler convolare a nozze. Cosa che costrinse la mamma a trasferirsi dalla Capitale a Pozzuoli, dove Sophia visse in condizioni non agiate da bambina durante la Seconda Guerra Mondiale. Una volta acquisita la celebrità e sposato Ponti, la Loren è tornata a Roma andando ad abitare in un appartamento lussuoso di Palazzo Colonna, in via del Teatro di Marcello. Si tratta di una rinomatissima area del centro storico. Lì la coppia – che ha avuto due figli (Carlo Jr. ed Edoardo) visse fino al 1960 prima di traslocare a ‘Villa Sara’, realizzata nel 1700 dai marchesi Gabrielli.

Dall’Italia agli Stati Uniti fino alla Svizzera

Era una abitazione che si estendeva su di una vasta area e che possedeva un cinema ed una cappella privata un ampio parco annesso con tanto di foresteria, poi una voliera, un maneggio, una area da caccia ed una pinacoteca. Il tutto sorgeva su oltre 22 ettari. Per 17 anni Villa Sara ha accolto la Loren ed il marito, per poi trasferirsi in California in una villa, abitata fino al 2006 e poi venduta per 9 milioni di dollari. Da lì poi i due sono tornati in Europa per dimorare a Ginevra. Carlo Ponti però ci ha vissuto per poche settimane, dal momento che poi è scomparso proprio nella città svizzera a 94 anni di età, per delle complicazioni polmonari. La Loren però ha anche un altro lussuoso appartamento nella Trum Tower di New York, che fa da base logistica per i suoi non infrequenti spostamenti negli Stati Uniti.

