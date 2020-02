Il dramma di Arianna David legato all’anoressia: “nonostante sia guarita, questo mostro mi ritorna sempre davanti agli occhi”.

L’anoressia ha fatto parte della vita di Arianna David che è riuscita a superare la malattia anche se, ospite di Mattino 5, l’ex Miss Italia ha dichiarato di fare ancora oggi i conti con quello che chiama “mostro”. La David, infatti, spiega che pur essendo guarita, spesso, nei momenti di forte stress, si sfoga sul cibo mangiando poco o male.

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Federica Panicucci, Arianna David ha parlato della sua battaglia contro l’anoressia: “Si può guarire, perché io ne sono l’esempio, però è anche vero che l’anoressia ti rimane dentro” ha raccontato l’ex Miss Italia – “Ho notato che quando ho dei problemi personali, quando mi succedono cose che non vanno bene, riverso di nuovo tutto lo stress sul cibo, quasi non mangiando o mangiando spesso pochissimo”.

Mentre Ambra Angiolini è pronta a scrivere un libro sui suoi problemi alimentari, Arianna David ha spiegato che, pur essendo guarita, ancora oggi, deve spesso fare i conti con il ritorno dell’anoressia.

“Nonostante io sia guarita, questo mostro mi ritorna sempre davanti agli occhi. Come? Se esco a cena, a volte, mi preparo una settimana prima stando attenta a casa perché poi mi dicono sempre che non mangio. Per me, lo scoglio più duro è quando la domenica mi chiedono di andare a pranzo fuori. A volte litigo con mio marito perché non amo andare a pranzo fuori, mi crea stress e ansia. Vivo malissimo questa cosa”.

“Io quando ho sofferto ero sola, non ho avuto nessuno che mi ha aiutava e che mi seguiva, e vi posso dire adesso che è molto brutto questo. Non avevo nessuno, sembra che non si rendessero conto che stavo male, e questa cosa mi ha veramente ammazzato” – ha aggiunto la David che poi ha svelato di essere arrivata a pesare 39 kg – “Sono arrivata a pesare 39-40 chili, sono stata in amenorrea per anni, avevo le vampate di calore e non le scorderò mai. Mi guardavo allo specchio e mi vedevo grassa! Non avevo nessuno che mi diceva che stavo male e la solitudine è la cosa che più mi ha distrutto”.