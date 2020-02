Coronavirus, l’assessore regionale: “Vi dico come sta l’infettato di Codogno”

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera ha parlato delle condizioni di salute del 38enne ricoverato nell’ospedale di Codogno contagiato dal nuovo coronavirus.

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera ha parlato delle condizioni di salute del 38enne contagiato da nuovo coronavirus. “È in terapia intensiva, sta meglio, sta leggermente migliorando” queste le sue parole stando quanto riportato dalla redazione di Tgcom24. L’assessore ha proseguito dicendo: “Ad ora le dimensioni del fenomeno le stiamo vedendo e definendo minuto dopo minuto. Per ora non c’è la necessità di confinare in isolamento tutta la popolazione“.

