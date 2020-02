Scontro mortale in mattinata: tragedia sull’autostrada

Un uomo di 60 anni è morto in un incidente stradale consumatosi questa mattina lungo l’autostrada A4 Milano-Venezia. La vittima si trovava alla guida di un furgone scontratosi con un tir

Tragedia sull’autostrada A4 Milano-Venezia, scontro fra tir ed un furgone: muore un uomo di 60 anni

Un uomo di 60 anni ha perso la vita in un incidente stradale consumatosi lungo l’autostrada A4 Milano-Venezia. È accaduto questa mattina, venerdì 21 febbraio, all’altezza di Dossobuono, frazione del comune di Villafranca (Verona), intorno alle 11. Secondo una prima ricostruzione del sinistro, come riferisce Fanpage, un furgone, per cause ancora da accertare, avrebbe impattato contro un tir che procedeva nella stessa carreggiata, tra il casello di Verona Sud e l’innesto con l’autostrada A22 del Brennero, in direzione ovest.

Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i sanitari del 118 che hanno provato inutilmente a rianimare il conducente del furgone. Nonostante i tentativi di rianimazione, il personale medico ha dichiarato il decesso del 60enne sul posto poco dopo. Illeso, riporta Fanpage, il conducente del tir, adibito al trasporto di carburante. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e gli agenti della polizia stradale, che si sono occupati dei rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale. Per permettere gli accertanti e le operazioni di soccorso, il tratto teatro della tragedia, è stato chiuso parzialmente al traffico ed i veicolo deviati verso il casello di Verona Sud. La chiusura del tratto stradale, scrive Fanpage, ha provocato ripercussioni sulla viabilità con code oltre 7 chilometri di coda.