Test della personalità | scopri se sei davvero felice | FOTO

Sei veramente felice? Scoprilo con questo facile test della personalità che ti svelerà quali sono gli aspetti di te stesso che puoi rendere migliori.

Esistono svariati test della personalità da potere eseguire per capire chi siamo. Questi divertissments vengono impiegati spesse volte anche in alcune discipline comportamentali. Ad esempio gli studiosi negli ambiti della psicologia cognitiva o dell’antropologia sono soliti fare un largo impiego di test della personalità per meglio comprendere tutte le possibili sfaccettature della mente umana. Ed il più delle volte si tratta anche di veri e propri giochi della mente con cui mettere alla prova sé stessi. Anche quello di adesso può rappresentare un caso simile. Si tratta di individuare per prima una delle diverse figure rappresentate in foto. Questo è una sorta di dipinto onirico rappresentante più soggetti. L’illustrazione è del contemporaneo ucraino Oleg Shuplyak. Ogni figura, visibile o nascosta che sia, raffigura un tratto della nostra personalità che dovremmo cercare di fortificare.

Test della personalità, cosa vedete per primo?

Le possibili risposte sono quattro:

L’uomo al centro dell’immagine, con una barba fatta dal grano ed un albero spoglio a sinistra che forma la testa. Questo indica una indole benevola e pacifica, tranquilla e serena. E ciò vi porta a nascondere bene le vostre emozioni. Ma anche a parlare con sincerità di voi stessi ed a non chiedere aiuto nei momenti di bisogno. Fatelo e sarete più felici.

Il vecchio musicista: qui possiamo denotare determinazione e concentrazione nel raggiungere uno scopo. Anche a scapito dei rapporti umani. Conta di più raggiungere l’obiettivo piuttosto che godere dell’affetto degli altri. E chiaramente questa è una condizione non positiva, in molti aspetti.

Uomo coi baffi. Si trova sulla destra e simboleggia la timidezza. O comunque la scarsa predisposizione a stare con gli altri. Un comportamento che può precludervi parecchie esperienze. Tipico specialmente di chi si intestardisce e non è incline a ricevere consigli.

La donna sulla sinistra: indica leadership. Simboleggia la capacità di essere dei punti di riferimento, grazie alla socievolezza ed al carattere positivo di cui siete dotati. Prerogative però che possono farvi avvicinare anche a qualcuno del quale fareste bene a non fidarvi.

