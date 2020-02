Prima di togliersi la vita, la conduttrice televisiva Caroline Flack ha lasciato un messaggio. Nella lettera spiega i motivi del suo tragico gesto.

La presentatrice televisiva Caroline Flack ha compiuto suicidio lo scorso 15 febbraio. Aveva solo 40 anni e la polizia ne ha rinvenuto il corpo senza vita all’interno del suo appartamento a Londra. La donna si è impiccata, lasciando un messaggio nel quale ha spiegato tale tragico gesto. Ora la sua famiglia ha reso noto il testo della lettera. Si apprende anche un dettaglio, e cioè che Caroline Flack avrebbe voluto pubblicare tali parole sul suo profilo Instagram, molto seguito. Ma gli avvocati che la assistevano in un processo per aggressione ai danni del fidanzato le avevano sconsigliato di farlo. Questo infatti avrebbe potuto comportare delle complicazioni in tribunale. A dicembre 2019, poco prima di Natale, risulta che la donna avrebbe rotto una lampada sulla testa del proprio compagno, il tennista inglese Lewis Burton. E dal messaggio della Flack emerge proprio come il suo mondo sia crollato a seguito dell’arresto subito per tale vicenda.

Caroline Flack, l’arresto le ha distrutto la vita

La donna aveva precisato come in realtà tutto quello fosse da ricondurre ad un incidente. Non era stato qualcosa di deliberatamente compiuto. “Il mondo intero ed il mio futuro sono stati spazzati via da sotto i miei piedi. Abbiamo avuto una discussione e si è verificato un incidente. Un incidente. Il sangue che qualcuno ha VENDUTO a un giornale era il MIO sangue ed era qualcosa di molto triste e molto personale. Il motivo per cui sto parlando oggi è perché la mia famiglia non ce la fa più. Ho perso il lavoro. Casa mia. La mia capacità di parlare. E la verità mi è stata tolta dalle mani ed utilizzata come intrattenimento”. A seguito di quanto avvenuto, Caroline era stata licenziata ed il seguitissimo show ‘Love Island’ affidato ad un’altra conduttrice.

L’ex fidanzato: “Non mi hai permesso di aiutarti”

Dal canto suo Lewis Burton sostiene che non avrebbe mai voluto approdare in trbunale. E sui social ha ricordato la donna con un tenero messaggio, che si conclude però così: “Mi manchi tanto. Mi manca quando mi dicevi che non pensavi a niente quando stavi con me. Anche se non mi hai permesso di esserci questa volta nonostante io abbia continuato a chiedere e chiedere”. La Flack aveva condotto anche la versione inglese di ‘X-Factor’, poi ‘Xtra Factor’ e l’Eurovision Song Contest 2008. Tra i suoi fidanzati passati spicca Harry Styles, giovane cantante degli One Direction, oltre ad un flirt con il principe Harry.

