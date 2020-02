Coronavirus in Italia, interviene Burioni: “Avremo conseguenze irreparabili”

Secondo Roberto Burioni, il virologo dell’Adnkronos, l’unico modo per fermare il coronavirus è la quarantena. Non si tratta di razzismo o discriminazione, ma solo un metodo per mettere un freno al virus cinese che si sta dilagando in tuffo il mondo. “Oramai sappiamo due cose: gli asintomatici possono contagiare e la quarantena è l’unica difesa. Ora non è il momento di fare polemiche perché potrei dire che avevo ragione. Bisogna isolare chi viene dalla Cina, isolare i possibili contatti”.

Borioni è convintissimo della sua tesi a riguardo, è sicuro che la quarantena sia l’unica soluzione per proteggere il nostro Paese. “Le ultime notizie mi portano a ripetere per l’ennesima volta l’unica cosa importante. Chi torna dalla Cina deve stare in quarantena. Spero che i politici lo capiscano perché le conseguenze di un errore sarebbero irreparabili” ha scritto questa mattina sul social network Facebook. Stamattina tra l’altro è stato registrato un nuovo caso in Veneto, un uomo di 67 anni è stato immediatamente ricoverato presso l’ospedale di Padova. Nelle ultime ore sono stati numerosi casi e questa notizia ha ovviamente terrorizzato il nostro Paese.