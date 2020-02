Test della personalità | scopri chi sei veramente | FOTO

Metti alla prova la tua indole e scopri i lati comportamentali che più di contraddistinguono, grazie a questo rapido test della personalità.

Grazie a questo test della personalità riuscirai a portare alla luce quella che è la tua vera natura. Di che indole sei fatto? Ne eri consapevole? Spendi pochi secondi del tuo prezioso tempo per capire una volta per tutte in che modo ragioni ed in base a quali sensazioni. Basterà osservare una immagine costruita sfruttando il famoso principio delle illusioni ottiche. Una o più figure sovrapposte o messe insieme creano a loro volta una ulteriore sagoma. Le informazioni raccolte dal nostro apparato visivo vengono spedite al cervello, che le elabora in un certo modo. E ciascuno di noi interpreta quel che vede in un modo diverso. C’è chi si accorge prima di un particolare elemento e chi fa lo stesso con un altro. È proprio questo lo scopo di questo test della personalità. Ovvero fornire un preciso profilo di noi in base a ciò che riusciamo a vedere per prima. Ci sono quattro possibili risposte: forza, provate.

Test della personalità, cosa vedete per prima in questa immagine?

Le due sagome messe una di fronte all’altra: questo è indice di generosità, di apertura verso il prossimo. Siete persone socievoli e sempre ben disposte al dialogo ed a conoscere gente nuova. Ma anche a mantenere i rapporti preesistenti. Non riuscite a starvene in solitudine.

Un profilo maschile: da qui possiamo capire che siete individui assai riflessivi. Le emozioni quasi mai fanno breccia su di voi. Riflettete ogni volta, cercando di ponderare sulle conseguenze che ci saranno in base al vostro agire. Spesso fate tutto questo con calma, lasciando a riposo l'istinto. Infondete tranquillità e sicurezza e siete molto abili nel pianificare il da farsi.

Il profilo femminile. Con voi si entra in empatia, sapete capire al volo gli altri e le emozioni guidano la vostra vita. Il più delle volte è sufficiente un solo sguardo per capirvi e per capire gli altri. Ed in questo caso gli istinti rivestono un ruolo molto importante.

La figura della mela. Creatività, estro, eclettismo sono le vostre migliori qualità. Riuscite ad emergere dalle situazioni difficili grazie a questo e cadete sempre in piedi. Non avete paura di niente e di nessuno. Dritti fino alla meta, sapete sempre come fare per trovare qualcosa di positivo in qualsiasi situazione, anche la più complicata.

