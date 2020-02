Genoa-Lazio: precedenti, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

I precedenti, le statistiche, le probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il lunch match della 25esima giornata di Serie A Genoa-Lazio, in programma domenica 23 febbraio alle ore 12:30.

Dopo gli anticipi del sabato ed il Friday Match, prosegue la 25esima giornata di Serie A. Il turno di campionato ha subito diversi rinvii a causa della diffusione del coronavirus nel nostro Paese che ha spinto la Lega a prendere la decisione di non far giocare ben quattro gare su sei. Una delle due sfide che non ha subito modifiche e che aprirà la domenica calcistica è il lunch match Genoa-Lazio, che si disputerà allo stadio Luigi Ferraris di Genova alle 12:30. I padroni di casa, che si trovano al terzultimo posto in classifica ad un solo punto dalla zona salvezza, vorranno approfittare dei KO di Spal e Brescia per staccarsi dagli ultimi due gradini e cercare di uscire dalla zona retrocessione. I biancocelesti, invece, reduci dal successo nello scontro diretto contro l’Inter, sono al secondo posto e non vogliono perdere terreno dalla Juventus, uscita vittoriosa ieri dalla sfida contro la Spal ed ora a più 4 in classifica.

Genoa-Lazio: dove vedere il lunch match in tv e streaming

La sfida della 25esima giornata sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN, attivabile sottoscrivendo un abbonamento al costo di 9,99€ mensili con possibilità di rinnovo automatico sul sito. Il lunch match sarà visibile anche sul canale satellitare DAZN1 (209 di Sky), disponibile per tutti i clienti di Sky che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Genoa-Lazio: i precedenti tra le due squadre nella massima serie

Oggi si disputerà il 100° confronto tra le due compagini in Serie A. Il computo dei precedenti è molto equilibrato e vede leggermente avanti il Genoa con 37 successi, contro i 36 dei biancocelesti, compreso quello dell’andata terminato 4-0 all’Olimipico, 26 sono invece le gare terminate in pareggio. I confronti giocati in terra ligure sono, invece, 49 e le statistiche pendono nettamente in favore dei padroni di casa: 29 successi rossoblu, 10 le vittorie del club capitolino e altrettanti i pareggi. In totale sono state realizzate 287 reti: 138 dal Grifone e 149 dalla Lazio.

Genoa-Lazio: l’arbitro della sfida

Il lunch match di giornata è stato affidato al direttore di gara Fabio Maresca della sezione AIA di Napoli. L’arbitro sarà affiancato dagli assistenti Tegoni e Rocca. Il quarto uomo ufficiale è Eugenio Abbattista. In cabina Var saranno presenti Massa e Lo Cicero.

Genoa-Lazio: le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schone, Cassata, Criscito; Pandev, Sanabria. Allenatore: Nicola.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo. Allenatore: Inzaghi.

