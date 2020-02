PEGGIO DEL CORONAVIRUS: Terra dei Fuochi, 8 bambini morti in 20 giorni: “Il più piccolo aveva 7 mesi”

Purtroppo è una triste realtà, sono 8 i bambini morti negli ultimi venti giorni nella Terra dei Fuochi, l’allarme è stato dato dal Comitato delle mamme “Vittime della Terra dei Fuochi”, che non ha potuto non manifestare ed esternare tutta la rabbia accumulata dietro queste tragedie silenziose del nostro paese.