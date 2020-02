Alessandra Amoroso mamma | avete mai visto com’è? | FOTO

La signora Angela è la mamma di Alessandra Amoroso e la cantante ha mostrato una sua immagine in occasione della partecipazione a Sanremo nel 2019.

Avete mai visto la mamma di Alessandra Amoroso? La cantante salentina è molto legata a lei, come del resto ognuno di noi lo è con la propria. Lei si chiama Angela Ruggieri e fa la casalinga. Di Alessandra è la fan e la sostenitrice numero uno in assoluto. E quando Alessandra Amoroso è stata al Festival di Sanremo, non è mancata una dedica speciale proprio alla mamma. “Ebbene sì ce l’abbiamo fatta. Nessuno ci avrebbe creduto mai eppure saremo lì anzi Sanremo lì, come ho sempre sognato, con voi e con la prima donna che mi ha dato la mano e mi ha accompagnata in questo lungo viaggio, sostenendomi sempre, assecondando la mia passione, dandomi sempre forza e coraggio. Una spalla su cui appoggiarmi per piangere, per esultare, per uno sfogo o più semplicemente per una chiacchierata. Dalla tua parte mamma. Andiamo a cantare la nostra vita, la nostra terra, il nostro amore per l’amore. Abbiamo realizzato il nostro sogno”. Parole scritte in occasione della partecipazione della cantante originaria di Galatina un anno fa.

LEGGI ANCHE –> Simona Ventura | addio in lacrime | “Sei morta così” FOTO

Alessandra Amoroso mamma, i post recenti della cantante su Instagram

LEGGI ANCHE –> Jasmine Carrisi: “dicono che sono rifatta? Si sentono inferiori”

Visualizza questo post su Instagram …buon San Valentino a voi/noi #bigfamily L’amore è ovunque vogliate…❤️ Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 14 Feb 2020 alle ore 2:35 PST

Visualizza questo post su Instagram ❤️🎙 #UnaNessunaCentomila Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 13 Feb 2020 alle ore 11:14 PST

Visualizza questo post su Instagram Quando ero giovane e credevo di fare la TAPP-model…🤦🏽‍♀️ #entusiasmo Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 16 Feb 2020 alle ore 11:12 PST

LEGGI ANCHE –> Caroline Flack | il messaggio della presentatrice tv suicida