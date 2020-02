Canzoni Sanremo 2020: le più ascoltate e le più vendute

Canzoni Sanremo 2020: quali sono le canzoni più ascoltate? Quali sono i brani più venduti? Ecco la classifica musicale dopo due settimane.

Dopo due settimane dalla finalissima del Festival di Sanremo 2020 quali sono le canzoni più ascoltate? E quali sono quelle più vendute? La classifica che ha visto Diodato vincitore, Francesco Gabbani secondo e i Pinguini Tattici Nucleari terzi, si conferma anche nelle vendite? Andiamo a scoprire tutti i dati.

Canzoni Sanremo 2020: ecco le canzoni più ascoltate e più vendute

A vincere il Festival di Sanremo 2020 è stato Diodato con la canzone “Fai rumore”. Il cantautore è primo anche nelle classifiche di vendita? Su iTunes, al primo posto, c’è Viceversa di Francesco Gabbani che, a Sanremo 2020 ha portato a casa il secondo posto piazzandosi, però, primo per il televoto. Anche l’album di Gabbani è tra i più scaricati su i-Tunes. Fai Rumore è al secondo posto, al quarto ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, sesto Achille Lauro, settima Elettra Lamborghini, ottavo Piero Pelù, decimi Le Vibrazioni.

L’album di Gabbani è al secondo posto tra quelli più venduti tra i quali ci sono anche quelli di Elettra Lamborghini, Diodato, la compilation di Sanremo, i Pinguini Tattici Nucleari. Undicesima Elodie, tredicesimo Marco Masini, quattordicesima Levante.

Su Spptify, al momento, i più ascoltati sono i Pinguini Tattici Nucleari, al quarto posto. Seguono Diodato quinto, Francesco Gabbani settimo, Elettra Lamborghini ottava, Achille Lauro decimo. Tra i cantanti di Sanremo Giovani 2020, invece, domina Fasma.

Su You Tube, il video ufficiale di “Fai rumore” di Diodato ha raggiunto 12 milioni di visualizzazioni, Viceversa di Francesco Gabbani 11 milioni, Andromeda di Elodie 5,6 milione, Musica e il resto scompare di Elettra Lamborghini 9,8 milioni di euro. Quanti milioni, invece, raggiungerà Me ne frego di Achille Lauro che non ha ancora un videoclip ufficiale?

In radio, invece, spopola Elodie con la sua Andromeda.