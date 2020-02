Coronavirus, virologo contro fake news | La verità sull’origine del virus

In questi giorni di emergenza Coronavirus in Italia, circolano anche fake news come quella, smentita dal virologo Massimo Galli, sull’origine del virus

È un periodo non solo di Coronavirus in Italia, ma anche purtroppo di diffuse fake news. Tra queste la falsa notizia, secondo cui il virus sarebbe stato creato all’interno di un laboratorio dell’area di Wuhan, epicentro dell’infezione. In questa città il Coronavirus sarebbe poi sfuggito e quindi dilagato in Cina e quindi in parte del mondo. Questa tesi è stata però pesantemente ridimensionata dalle recenti evidenze scientifiche. Ironia della sorte, a dare un duro colpo a questa teoria complottista sono proprio delle scoperte di laboratorio. Ne ha parlato Massimo Galli, primario e direttore della Divisione di Malattie Infettive all’Ospedale Sacco di Milano. Secondo l’esperto, analizzando le caratteristiche e il suo comportamento si giunge alla conclusione che si tratta di un virus che si è evoluto e cresciuto in natura. Nulla a che fare con una possibile origine non in laboratorio, come sostenuto da alcune teorie complottistiche.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, la virologa: “Nel giro di una settimana molte cose si chiariranno”

Coronavirus, il virologo spiega perché l’origine di laboratorio è fake news

Galli aggiunge quindi il virus in questione somiglia molto, se non essere addirittura del tutto uguali a precedenti coronavirus. Come dimostrato la scorsa settimana da una ricerca pubblicata sull’autorevole rivista scientifica ‘Lancet‘, l’attuale infezione è identica a quella trasmessa dal virus all’interno del pipistrello per l’88%, a quello della Sars per il 79% e a quello della Mers per il 50%. Il virologo, autore anch’egli di uno studio proprio sul Coronavirus, con la sua equipe spiega ulteriormente perché non sarebbe credibile l’ipotesi complottistica sulla creazione del virus in laboratorio. Per Galli, chi avrebbe voluto diffondere un virus di caratteristiche simili al Coronavirus, avrebbe avuto a disposizione quello della Sars. Se invece un esperto virologo avesse voluto creare un supervirus, avrebbe dovuto unire 8 geni di provenienza diversa. Il Coronavirus sarebbe invece un virus che si è evoluto a partire da quello del pipistrello, visto che è quello a cui assomiglia di più.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus Italia, l’Oms lancia l’allarme | L’aspetto che preoccupa di più