Coronavirus, Laura Chiatti fa ironia: polemiche per lo scatto – FOTO

Negli ultimi due giorni si è diffuso il panico a causa dell’arrivo del coronavirus in Italia. Il numero dei contagi continua ad aumentare e questo ha gettato nello sconforto l’intero Paese. C’è fila ai supermercati perché la gente vuole cominciare a comprare provviste per chiudersi in casa e non uscire fino a che la situazione non si sarà risolta. Aumenta il numero di persone che girano con la mascherina anche nei luoghi in cui non è stato rilevato nessun caso. Sono in tanti trovano eccessivo questo allarmismo, c’è chi invece dice che non ci stiamo allarmando abbastanza. In tutto questo, Laura Chiatti è finita nel mirino dei suoi followers per aver pubblicato uno scatto che, secondo i suoi fans, è stato decisamente fuori luogo. In un periodo come quello che stiamo vivendo, il web commenta: “c’è poco da scherzare”. Le influencer sono sicuramente quelle più attaccate in assoluto.

La famosa attrice ha esternato la sua preoccupazione pubblicando uno scatto dove è in aereo con il volto completamente coperto, il tutto commentato con “Psicosi?”. Tutti hanno cominciato a commentare lo scatto dicendo che c’è poco da scherzare perché quello che sta accadendo è veramente grave e c’è gente che sta perdendo la vita a causa di questo virus cinese. L’attrice non ha risposto alle critiche per ora, si è limitata a postare un altro scatto cercando di mettere a tacere tutti i commenti poco carini che le sono arrivati a quella che è stata presa di mira dai suoi followers. Laura non è di certo l’unica che è stata attaccata. Tantissime influencer sono state criticate per il modo sbagliato in cui parlano del virus senza essere informate bene a riguardo.