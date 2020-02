Coronavirus, Michelle Hunziker nel mirino: pioggia di critiche

Michelle Hunziker è volata alle Maldive per una vacanza, dopo l’impegnativo contributo dato come conduttrice a All Together Now. La carriera della famosa showgirl svizzera continua ad essere tutta in discesa. Più gli anni passano più si prende tantissime soddisfazioni nel campo lavorativo che provocano l’invidia di chi non ha mai creduto che quella ragazzina coi capelli biondi arrivata dalla Svizzera potesse farcela. Ad oggi Michelle è una mamma, è una moglie e ha una famiglia incredibile che le sta vicino tutti i giorni. Soprattutto ha un pubblico vastissimo che la ama dal primo giorno. Non solo per la sua incantevole bellezza ma in particolar modo per la sua simpatia che ha conquistato davvero tutti gli italiani. Oramai è diventata un pilastro della televisione e tutti le sono piuttosto affezionati da tempo.

Coronavirus, Heather Parisi rivela: “La mia vita stravolta” –> LEGGI QUI

In questi giorni la nota conduttrice si sta godendo le spiagge e il sole di Maldive, pubblicando sui social le foto del suo soggiorno. Ma se da una parte ci sono tantissime persone che le fanno i complimenti per la sua bellezza che non sfiorisce mai e persone che le dicono di godersi questa vacanza, c’è chi prova invidia perché noi siamo qui a combattere con il virus cinese che sta arrivando piano piano ovunque qui in Italia. La showgirl si è mostrata comunque preoccupata, rivelando di non essere riuscita a dormire per la preoccupazione di quello che sta succedendo nel nostro Paese. Nelle ultime ore la situazione è diventata davvero critica e il panico si sta dilagando a macchia d’olio: i contagi continuano ad aumentare a dismisura e tutti cominciano a temere di arrivare al punto di non poter più uscire di casa per non rischiare di ammalarsi.