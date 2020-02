Coronavirus, sale ancora il numero dei contagi: la mappa dell’epidemia

Il numero di contagi da coronavirus in Italia è salito ad oltre 150 ed a quattro quelle delle vittime: 11 comuni rimangono in isolamento.

È salito a 156 il numero dei contagi, comprese le quattro vittime, da coronavirus in Italia. Il nostro Paese, in cui i casi sono raddoppiati nel giro di sole 24 ore, rappresenta il terzo stato al mondo come focolaio del nuovo virus, dietro solo a Cina e Corea del Sud. Il bilancio è in constante aggiornamento e la preoccupazione dell’intera popolazione cresce con il passare delle ore.

Leggi anche —> Coronavirus, il virologo Giovanni Di Perri­: “La psicosi non è immotivata”

Coronavirus, cresce il numero dei contagiati in Italia: oltre 150, 38 casi in più in poche ore

Numeri spaventosi quelli sino ad ora registratisi in Italia in merito alla diffusione del coronavirus. In pochi giorni il bilancio è salito vertiginosamente ed a oggi si contano 156 persone contagiate, di cui quattro hanno perso la vita a causa dell’epidemia. L’ultima vittima si è registrata questa notte: un uomo di 84 anni ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sono 38 i casi nuovi rispetto a ieri sera e circa il doppio nelle ultime 24 ore. Le regioni colpite attualmente sono cinque:

Lombardia : 116 casi di contagio, di cui tre vittime;

: 116 casi di contagio, di cui tre vittime; Veneto : 25 contagiati, di cui un decesso;

: 25 contagiati, di cui un decesso; Emila Romagna : 9 casi di contagio;

: 9 casi di contagio; Piemonte : 3 casi;

: 3 casi; Lazio: 3 casi di contagio.

Questa rapida diffusione dell’epidemia ha costretto le autorità sanitarie a disporre l’isolamento di 11 comuni, 10 nel lodigiano ed uno in provincia di Padova, per un totale di circa 50mila persone interessate dal provvedimento. I comuni in questione dai quali non si può ne entrare ne uscire sono:

Bertonico (Lodi)

(Lodi) Casalpusterlengo (Lodi)

(Lodi) Castiglione d’Adda (Lodi)

(Lodi) Castelgerundo (Lodi)

(Lodi) Codogno (Lodi)

(Lodi) Fombio (Lodi)

(Lodi) Maleo (Lodi)

(Lodi) San Fiorano (Lodi)

(Lodi) Somaglia (Lodi)

(Lodi) Terranova dei Passerini (Lodi)

(Lodi) Vo’ Euganeo (Padova)

Oltre all’isolamento dei comuni, in diverse regioni per cercare di arginare l’epidemia, è stata disposta la chiusura delle scuole, di numerosi negozi, di musei, attività produttive e uffici pubblici. Interrotte anche diverse manifestazioni come il Carnevale a Venezia e a Ivrea e ieri ben quattro gare di Serie A su sei sono state rinviate.

Intanto cresce anche il numero dei decessi e dei contagi in Cina e nel mondo. Secondo la mappa dell’Università statunitense Johns Hopkins, i morti provocati ad oggi dall’epidemia di 2019-nCoV sono 2619, mentre i contagi complessivi sono quasi 80mila (79.434). L’Italia rappresenta il terzo stato al mondo per numero di contagi, dietro solo a Cina, Paese focolaio del virus, e Corea del Sud.

Leggi anche —> Il coronavirus e la sua letalità in uno studio