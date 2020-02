Coronavirus, si aggrava ancora il bilancio: quarta vittima in Italia

Questa notte è salito a quattro il bilancio delle vittime provocate dal coronavirus in Italia: un uomo di 84 anni è deceduto a Bergamo.

Si è registrata durante la notte scorsa, tra domenica 23 e lunedì 24 febbraio, la quarta vittima provocata dal coronavirus in Italia, la terza in Lombardia. Si tratta, come riporta la redazione di Rai News, di un uomo di 84 anni, ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Intanto salgono vertiginosamente i numeri delle persone contagiate dal virus nel nostro Paese. L’ultimo aggiornamento indica 38 nuovi casi rispetto a ieri sera per un totale di 153 persone colpite dal 2019 nCoV, comprese le quattro vittime.

